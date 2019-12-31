Як в умовах карантину працюють шкільні їдальні у Луцьку. ВІДЕО





Про це розповів Олег Гребенюк.



"Ми розвели в часі навчання дітей і харчування, щоб не було скупчення: початкова ланка на 8:10 їсть, перші класи на 8:30, 5-11 на 8:00", - розповідає директор школи.



У їдальні дітей розсаджують по-новому.



"До карантину за столом було 12 діток, тепер удвічі менше", - каже заввиробництва Зоя Калапуша.



Як розповіла класовод Ольга Литвинюк, в організації харчування школярів відбулися зміни: "Подаємо завчасно талон із кількістю діток. Усі продукти запаковані, а перед їдальнею раніше мили, а зараз використовуємо антисептики".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Харчування дітей у школах Луцька відбувається за іншими правилами, ніж торік. Через карантинні обмеження, в їдальні менше учнів за столами та класи приходять у різний час.Про це розповів Суспільному директор школи №15"Ми розвели в часі навчання дітей і харчування, щоб не було скупчення: початкова ланка на 8:10 їсть, перші класи на 8:30, 5-11 на 8:00", - розповідає директор школи.У їдальні дітей розсаджують по-новому."До карантину за столом було 12 діток, тепер удвічі менше", - каже заввиробництваЯк розповіла класовод, в організації харчування школярів відбулися зміни: "Подаємо завчасно талон із кількістю діток. Усі продукти запаковані, а перед їдальнею раніше мили, а зараз використовуємо антисептики".

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