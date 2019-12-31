Як в умовах карантину працюють шкільні їдальні у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:02
Харчування дітей у школах Луцька відбувається за іншими правилами, ніж торік. Через карантинні обмеження, в їдальні менше учнів за столами та класи приходять у різний час.
Про це розповів Суспільному директор школи №15 Олег Гребенюк.
"Ми розвели в часі навчання дітей і харчування, щоб не було скупчення: початкова ланка на 8:10 їсть, перші класи на 8:30, 5-11 на 8:00", - розповідає директор школи.
У їдальні дітей розсаджують по-новому.
"До карантину за столом було 12 діток, тепер удвічі менше", - каже заввиробництва Зоя Калапуша.
Як розповіла класовод Ольга Литвинюк, в організації харчування школярів відбулися зміни: "Подаємо завчасно талон із кількістю діток. Усі продукти запаковані, а перед їдальнею раніше мили, а зараз використовуємо антисептики".
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Про це розповів Суспільному директор школи №15 Олег Гребенюк.
"Ми розвели в часі навчання дітей і харчування, щоб не було скупчення: початкова ланка на 8:10 їсть, перші класи на 8:30, 5-11 на 8:00", - розповідає директор школи.
У їдальні дітей розсаджують по-новому.
"До карантину за столом було 12 діток, тепер удвічі менше", - каже заввиробництва Зоя Калапуша.
Як розповіла класовод Ольга Литвинюк, в організації харчування школярів відбулися зміни: "Подаємо завчасно талон із кількістю діток. Усі продукти запаковані, а перед їдальнею раніше мили, а зараз використовуємо антисептики".
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