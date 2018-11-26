У місті на Волині на декількох вулицях не буде води





Про це



Відтак, через ремонтні роботи води не буде у суботу, 5 вересня, з 9 до 17 год (орієнтовно) на вулицях Пушкіна, Привокзальній, Драгоманова та Січових Стрільців. Мешканцям згаданих вулиць рекомендують завчасно запастися водою.



Працівники Рожищенського ПЖКГ намагатимуться якнайшвидше усунути несправності.



Приносять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище сталася аварійна ситуація на водопроводі.Про це повідомляють на сайті міської ради.Відтак, через ремонтні роботи води не буде у суботу, 5 вересня, з 9 до 17 год (орієнтовно) на вулицях Пушкіна, Привокзальній, Драгоманова та Січових Стрільців. Мешканцям згаданих вулиць рекомендують завчасно запастися водою.Працівники Рожищенського ПЖКГ намагатимуться якнайшвидше усунути несправності.Приносять вибачення за тимчасові незручності.

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