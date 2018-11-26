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У місті на Волині на декількох вулицях не буде води

У місті на Волині на декількох вулицях не буде води
У місті Рожище сталася аварійна ситуація на водопроводі.

Про це повідомляють на сайті міської ради.

Відтак, через ремонтні роботи води не буде у суботу, 5 вересня, з 9 до 17 год (орієнтовно) на вулицях Пушкіна, Привокзальній, Драгоманова та Січових Стрільців. Мешканцям згаданих вулиць рекомендують завчасно запастися водою.

Працівники Рожищенського ПЖКГ намагатимуться якнайшвидше усунути несправності.

Приносять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Рожище, вода, відключення
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