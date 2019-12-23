У волинській ОТГ знімають серіал про унікальних жителів. ВІДЕО

У Боратинській ОТГ презентували другу серію серіалу про людей, які живуть у громаді.Відео опублікували на сайті ОТГ."Сила нашої громади – це люди! Тисячі унікальних «Я», не схожих один на одного особистостей, історії яких дивовижні, а майстерність та відданість справі надихають. Ми знайомимо країну з мешканцями Боратинської громади, відкривши двері у світ людей зі своїм – унікальним «Я». У цьому нам допомагають дві непосидючі куми з нашої громади, які віднайшли пасічників, людей з унікальними вміннями, садівників, молочарів, майстрів, кулінарів, візажистів, довгожителів, соціально-відповідальних людей, аграріїв, спортсменів та співаків Боратинської громади", - йдеться на сайті.У другій серії Оксана і Наталя знайомлять нас з людьми, рід діяльності яких вражає, які мають цікаву та неординарну професію або хобі, представниками незвичного фаху.