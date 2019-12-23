У волинській ОТГ знімають серіал про унікальних жителів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
У Боратинській ОТГ презентували другу серію серіалу про людей, які живуть у громаді.
Відео опублікували на сайті ОТГ.
"Сила нашої громади – це люди! Тисячі унікальних «Я», не схожих один на одного особистостей, історії яких дивовижні, а майстерність та відданість справі надихають. Ми знайомимо країну з мешканцями Боратинської громади, відкривши двері у світ людей зі своїм – унікальним «Я». У цьому нам допомагають дві непосидючі куми з нашої громади, які віднайшли пасічників, людей з унікальними вміннями, садівників, молочарів, майстрів, кулінарів, візажистів, довгожителів, соціально-відповідальних людей, аграріїв, спортсменів та співаків Боратинської громади", - йдеться на сайті.
У другій серії Оксана і Наталя знайомлять нас з людьми, рід діяльності яких вражає, які мають цікаву та неординарну професію або хобі, представниками незвичного фаху.
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Відео опублікували на сайті ОТГ.
"Сила нашої громади – це люди! Тисячі унікальних «Я», не схожих один на одного особистостей, історії яких дивовижні, а майстерність та відданість справі надихають. Ми знайомимо країну з мешканцями Боратинської громади, відкривши двері у світ людей зі своїм – унікальним «Я». У цьому нам допомагають дві непосидючі куми з нашої громади, які віднайшли пасічників, людей з унікальними вміннями, садівників, молочарів, майстрів, кулінарів, візажистів, довгожителів, соціально-відповідальних людей, аграріїв, спортсменів та співаків Боратинської громади", - йдеться на сайті.
У другій серії Оксана і Наталя знайомлять нас з людьми, рід діяльності яких вражає, які мають цікаву та неординарну професію або хобі, представниками незвичного фаху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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