Епіфаній включив двох волинських владик до Священного Синоду
Сьогодні, 22:21
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду на зимовий синодальний період.
Зимовий синодальний період триватиме з 1 вересня 2020 року до 28 лютого 2021 року. До складу Синоду потрапили і митрополит Луцький і Волинський Михаїл та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, - повідомляє пресслужба ПЦУ.
Окрім Головуючого та постійних членів Синоду митрополита Львівського Макарія та митрополита Вінницького і Барського Симеона, відповідно до п. 1 розділу V Статуту на вказаний період членами Синоду є:
Андрій, митрополит Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією; Володимир, митрополит Миколаївський і Богоявленський; Михаїл, митрополит Луцький і Волинський; Мефодій, архієпископ Сумський і Охтирський; Михаїл, архієпископ Вінницький і Тульчинський; Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький; Афанасій, архієпископ Харківський і Ізюмський; Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський; Павло, єпископ Одеський і Балтський.
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Зимовий синодальний період триватиме з 1 вересня 2020 року до 28 лютого 2021 року. До складу Синоду потрапили і митрополит Луцький і Волинський Михаїл та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, - повідомляє пресслужба ПЦУ.
Окрім Головуючого та постійних членів Синоду митрополита Львівського Макарія та митрополита Вінницького і Барського Симеона, відповідно до п. 1 розділу V Статуту на вказаний період членами Синоду є:
Андрій, митрополит Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією; Володимир, митрополит Миколаївський і Богоявленський; Михаїл, митрополит Луцький і Волинський; Мефодій, архієпископ Сумський і Охтирський; Михаїл, архієпископ Вінницький і Тульчинський; Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький; Афанасій, архієпископ Харківський і Ізюмський; Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський; Павло, єпископ Одеський і Балтський.
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