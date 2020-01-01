вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Епіфаній включив двох волинських владик до Священного Синоду

Епіфаній включив двох волинських владик до Священного Синоду
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду на зимовий синодальний період.

Зимовий синодальний період триватиме з 1 вересня 2020 року до 28 лютого 2021 року. До складу Синоду потрапили і митрополит Луцький і Волинський Михаїл та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, - повідомляє пресслужба ПЦУ.

Окрім Головуючого та постійних членів Синоду митрополита Львівського Макарія та митрополита Вінницького і Барського Симеона, відповідно до п. 1 розділу V Статуту на вказаний період членами Синоду є:

Андрій, митрополит Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією; Володимир, митрополит Миколаївський і Богоявленський; Михаїл, митрополит Луцький і Волинський; Мефодій, архієпископ Сумський і Охтирський; Михаїл, архієпископ Вінницький і Тульчинський; Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький; Афанасій, архієпископ Харківський і Ізюмський; Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський; Павло, єпископ Одеський і Балтський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцьких баскетболістів відбулося перше «посткарантинне» тренування
Сьогодні, 23:34
Через аварію у Луцьку 12 багатоповерхівок залишилися без гарячої води
Сьогодні, 23:05
Епіфаній включив двох волинських владик до Священного Синоду
Сьогодні, 22:21
Міграційна служба на Волині тимчасово не прийматиме громадян
Сьогодні, 21:54
На Волині вкотре спіймали трактор, який вивозив сміття на стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
Збирають підписи: волиняни звернуться до Епіфанія, щоб захистити земляків-капеланів Збирають підписи: волиняни звернуться до Епіфанія, щоб захистити земляків-капеланів
27 серпень, 23:02
Митрополит Михаїл освятив у волинському селі церкву. ФОТО Митрополит Михаїл освятив у волинському селі церкву. ФОТО
17 серпень, 21:19
Церковні баталії: на Волині священник судиться з громадою Церковні баталії: на Волині священник судиться з громадою
08 серпень, 15:12
Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО
21 липень, 05:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцьких баскетболістів відбулося перше «посткарантинне» тренування
Сьогодні, 23:34
 0
Через аварію у Луцьку 12 багатоповерхівок залишилися без гарячої води
Сьогодні, 23:05
 0
Епіфаній включив двох волинських владик до Священного Синоду
Сьогодні, 22:21
 0
Міграційна служба на Волині тимчасово не прийматиме громадян
Сьогодні, 21:54
 0
На Волині вкотре спіймали трактор, який вивозив сміття на стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8