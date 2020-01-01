Епіфаній включив двох волинських владик до Священного Синоду

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду на зимовий синодальний період.Зимовий синодальний період триватиме з 1 вересня 2020 року до 28 лютого 2021 року. До складу Синоду потрапили і митрополит Луцький і Волинський Михаїл та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, - повідомляє пресслужба ПЦУ.Окрім Головуючого та постійних членів Синоду митрополита Львівського Макарія та митрополита Вінницького і Барського Симеона, відповідно до п. 1 розділу V Статуту на вказаний період членами Синоду є:Андрій, митрополит Галицький, керуючий Івано-Франківською єпархією; Володимир, митрополит Миколаївський і Богоявленський;Мефодій, архієпископ Сумський і Охтирський; Михаїл, архієпископ Вінницький і Тульчинський; Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький; Афанасій, архієпископ Харківський і Ізюмський;Павло, єпископ Одеський і Балтський.