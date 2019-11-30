На Волині вкотре спіймали трактор, який вивозив сміття на стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Неподалік села Поничів Володимир-Волинського району Зимнівської ОТГ люди побачили трактор з причепом, повністю навантаженим сміттям.
Обурені селяни викликали поліцію, - пише БУГ.
Розповідають, що щотижня у п’ятницю, трактор їздить викидати сміття на стихійне сміттєзвалище.
Люди викликали поліцію, згодом приїхав і еколог. За його словами, раніше, у травні цього року тут вже затримували цей же трактор, який належить Зимнівській громаді. І тому, на його думку, виписувати будь-яку протокольні документи ще раз на водія – не потрібно. Ці порушення, зазначив еколог, мають системний характер, а, отже, відповідати повинен начальник комунального господарства.
За словами начальника Зимнівського комунального господарства Ігоря Панасюка, трактор не прямував до стихійного сміттєзвалища, а просто їхав цією дорогою.
Правоохоронцями були відібрані пояснення у всіх учасників інциденту, еколог склав протокол. Чи виплачуватимуть винуватці штраф за порушення правил поводження з відходами дізнаємося згодом.
Детальніше про подію у відео:
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Обурені селяни викликали поліцію, - пише БУГ.
Розповідають, що щотижня у п’ятницю, трактор їздить викидати сміття на стихійне сміттєзвалище.
Люди викликали поліцію, згодом приїхав і еколог. За його словами, раніше, у травні цього року тут вже затримували цей же трактор, який належить Зимнівській громаді. І тому, на його думку, виписувати будь-яку протокольні документи ще раз на водія – не потрібно. Ці порушення, зазначив еколог, мають системний характер, а, отже, відповідати повинен начальник комунального господарства.
За словами начальника Зимнівського комунального господарства Ігоря Панасюка, трактор не прямував до стихійного сміттєзвалища, а просто їхав цією дорогою.
Правоохоронцями були відібрані пояснення у всіх учасників інциденту, еколог склав протокол. Чи виплачуватимуть винуватці штраф за порушення правил поводження з відходами дізнаємося згодом.
Детальніше про подію у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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