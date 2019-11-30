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На Волині вкотре спіймали трактор, який вивозив сміття на стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО

На Волині вкотре спіймали трактор, який вивозив сміття на стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО
Неподалік села Поничів Володимир-Волинського району Зимнівської ОТГ люди побачили трактор з причепом, повністю навантаженим сміттям.

Обурені селяни викликали поліцію, - пише БУГ.

Розповідають, що щотижня у п’ятницю, трактор їздить викидати сміття на стихійне сміттєзвалище.

Люди викликали поліцію, згодом приїхав і еколог. За його словами, раніше, у травні цього року тут вже затримували цей же трактор, який належить Зимнівській громаді. І тому, на його думку, виписувати будь-яку протокольні документи ще раз на водія – не потрібно. Ці порушення, зазначив еколог, мають системний характер, а, отже, відповідати повинен начальник комунального господарства.

За словами начальника Зимнівського комунального господарства Ігоря Панасюка, трактор не прямував до стихійного сміттєзвалища, а просто їхав цією дорогою.

Правоохоронцями були відібрані пояснення у всіх учасників інциденту, еколог склав протокол. Чи виплачуватимуть винуватці штраф за порушення правил поводження з відходами дізнаємося згодом.

Детальніше про подію у відео:


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Теги: Волинь, сміття, Зимненська ОТГ
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