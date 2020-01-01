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У луцьких баскетболістів відбулося перше «посткарантинне» тренування

У луцьких баскетболістів відбулося перше «посткарантинне» тренування
У БК «Старий Луцьк-Університет» відбулося перше «посткарантинне» тренування.

Гравці клубу 3-го вересня зібралися в залі Спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки на тренування, - йдеться на сторінці команди в соцмережах.

Вперше після дострокового завершення минулого чемпіонату команда зібралася у приміщенні. Протягом літа низка гравців успішно брала участь у турнірах з баскетболу 3х3. 3 вересня одноклубники потренувалися у залі, в якому традиційно готуються до офіційних матчів, а інколи і проводять їх там.

Невдовзі на команду чекає медогляд і повноцінна підготовка до нового сезону у Вищій лізі.

«7-го числа, в понеділок, вже з’їдуться всі гравці. Тоді буде повноцінне перше тренування. Сьогодні ми зібралися з місцевими хлопцями. Була змога позайматися в залі, чому не використати таку можливість. Ми всі засумували за баскетболом. Через пандемію вже дуже довго не грали п’ять на п’ять. Думаю, що добре попрацюємо», - заявив наставник команди Володимир Журжій.

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Теги: спорт, баскетбол
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