У луцьких баскетболістів відбулося перше «посткарантинне» тренування

У БК «Старий Луцьк-Університет» відбулося перше «посткарантинне» тренування.Гравці клубу 3-го вересня зібралися в залі Спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки на тренування, - йдеться на сторінці команди в соцмережах.Вперше після дострокового завершення минулого чемпіонату команда зібралася у приміщенні. Протягом літа низка гравців успішно брала участь у турнірах з баскетболу 3х3. 3 вересня одноклубники потренувалися у залі, в якому традиційно готуються до офіційних матчів, а інколи і проводять їх там.Невдовзі на команду чекає медогляд і повноцінна підготовка до нового сезону у Вищій лізі.«7-го числа, в понеділок, вже з’їдуться всі гравці. Тоді буде повноцінне перше тренування. Сьогодні ми зібралися з місцевими хлопцями. Була змога позайматися в залі, чому не використати таку можливість. Ми всі засумували за баскетболом. Через пандемію вже дуже довго не грали п’ять на п’ять. Думаю, що добре попрацюємо», - заявив наставник команди