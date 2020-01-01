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Через аварію у Луцьку 12 багатоповерхівок залишилися без гарячої води

Через аварію у Луцьку 12 багатоповерхівок залишилися без гарячої води
В обласному центрі Волині через аварію на мережі без гарячої води залишилися 12 багатоквартирних будинків.

Про це йдеться на сторінці ДКП "Луцьктепло".

"Сьогодні, після зупинки роботи центрального теплового пункту на вул. Домни Гордіюк, без гарячої води залишилися споживачі багатоквартирних будинків на вул. Домни Гордіюк, 2, 4, 4-а, 8, 10, 12 і вул. Наливайка, 2, 4, 6, 6-а, 8, 8-а". - йдеться у дописі.

Роботи з ліквідації витоку відбудуться 5 вересня. Про відновлення послуги повідомлять додатково.

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Теги: Луцьк, водопостачання
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