Порошенко, Вакарчук, Луценко: Росія ввела санкції проти українців



інформації РФ.



Про це повідомляє



У список іноземних громадян, щодо яких введено економічні заходи Росії, увійшов, у тому числі, колишній президент України Петро Порошенко.



Також в список потрапили соліст рок-групи "Океан Ельзи", екс-лідер української партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, радник першого віце-прем'єра Степан Кубів і депутат Верховної ради Кіра Рудик.



Окрім цього, під російськими санкціями опинилися бізнесмен Сергій Тарута, дружина екс-генпрокурора Юрія Луценка Ірина Луценко, нардепи Рустем Умеров, Софія Федина, Ахтем Чийгоз та інші. Згідно з документом, всього в список було внесено 41 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Росії розширила список осіб, щодо яких вводяться санкції. Постанову опубліковану в п'ятницю на офіційному порталі правовоїінформації РФ.Про це повідомляє УНІАН У список іноземних громадян, щодо яких введено економічні заходи Росії, увійшов, у тому числі, колишній президент України Петро Порошенко.Також в список потрапили соліст рок-групи "Океан Ельзи", екс-лідер української партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, радник першого віце-прем'єра Степан Кубів і депутат Верховної ради Кіра Рудик.Окрім цього, під російськими санкціями опинилися бізнесмен Сергій Тарута, дружина екс-генпрокурора Юрія Луценка Ірина Луценко, нардепи Рустем Умеров, Софія Федина, Ахтем Чийгоз та інші. Згідно з документом, всього в список було внесено 41 особу.

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