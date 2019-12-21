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Порошенко, Вакарчук, Луценко: Росія ввела санкції проти українців

Порошенко, Вакарчук, Луценко: Росія ввела санкції проти українців
Влада Росії розширила список осіб, щодо яких вводяться санкції. Постанову опубліковану в п'ятницю на офіційному порталі правової
інформації РФ.

Про це повідомляє УНІАН.

У список іноземних громадян, щодо яких введено економічні заходи Росії, увійшов, у тому числі, колишній президент України Петро Порошенко.

Також в список потрапили соліст рок-групи "Океан Ельзи", екс-лідер української партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, радник першого віце-прем'єра Степан Кубів і депутат Верховної ради Кіра Рудик.

Окрім цього, під російськими санкціями опинилися бізнесмен Сергій Тарута, дружина екс-генпрокурора Юрія Луценка Ірина Луценко, нардепи Рустем Умеров, Софія Федина, Ахтем Чийгоз та інші. Згідно з документом, всього в список було внесено 41 особу.

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Теги: санкції, Росія
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