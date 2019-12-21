Порошенко, Вакарчук, Луценко: Росія ввела санкції проти українців
Сьогодні, 01:12
Влада Росії розширила список осіб, щодо яких вводяться санкції. Постанову опубліковану в п'ятницю на офіційному порталі правової
інформації РФ.
Про це повідомляє УНІАН.
У список іноземних громадян, щодо яких введено економічні заходи Росії, увійшов, у тому числі, колишній президент України Петро Порошенко.
Також в список потрапили соліст рок-групи "Океан Ельзи", екс-лідер української партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, радник першого віце-прем'єра Степан Кубів і депутат Верховної ради Кіра Рудик.
Окрім цього, під російськими санкціями опинилися бізнесмен Сергій Тарута, дружина екс-генпрокурора Юрія Луценка Ірина Луценко, нардепи Рустем Умеров, Софія Федина, Ахтем Чийгоз та інші. Згідно з документом, всього в список було внесено 41 особу.
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інформації РФ.
Про це повідомляє УНІАН.
У список іноземних громадян, щодо яких введено економічні заходи Росії, увійшов, у тому числі, колишній президент України Петро Порошенко.
Також в список потрапили соліст рок-групи "Океан Ельзи", екс-лідер української партії "Голос" Святослав Вакарчук, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, радник першого віце-прем'єра Степан Кубів і депутат Верховної ради Кіра Рудик.
Окрім цього, під російськими санкціями опинилися бізнесмен Сергій Тарута, дружина екс-генпрокурора Юрія Луценка Ірина Луценко, нардепи Рустем Умеров, Софія Федина, Ахтем Чийгоз та інші. Згідно з документом, всього в список було внесено 41 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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