На Донбасі священник брав участь у допитах і катуваннях українських полонених
Сьогодні, 06:26
Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру російському священнику, який «служить» бойовикам терористичної організації «ДНР».
Про це йдеться на сайті СБУ.
Слідство встановило, що російський священнослужитель однієї із конфесій служив у одному з храмів Донецька. У 2014 року він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку «Восток» так званої «ДНР» як військовий капелан та полковий священик. Потім його було «підвищено» до помічника командира по роботі з віруючими бойовиками.
Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на цій посаді, «служитель церкві» неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.
Терористу заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті СБУ.
Слідство встановило, що російський священнослужитель однієї із конфесій служив у одному з храмів Донецька. У 2014 року він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку «Восток» так званої «ДНР» як військовий капелан та полковий священик. Потім його було «підвищено» до помічника командира по роботі з віруючими бойовиками.
Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на цій посаді, «служитель церкві» неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.
Терористу заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донбасі священник брав участь у допитах і катуваннях українських полонених
Сьогодні, 06:26
Волинянин гратиме за «Київ-Баскет»
Сьогодні, 05:19
Які продукти подешевшають восени
Сьогодні, 04:17
Лучанин став амбассадором Аdidas
Сьогодні, 03:11
У волинській ОТГ знімають серіал про унікальних жителів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16