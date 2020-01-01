На Донбасі священник брав участь у допитах і катуваннях українських полонених

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру російському священнику, який «служить» бойовикам терористичної організації «ДНР».Про це йдеться на сайті СБУ.Слідство встановило, що російський священнослужитель однієї із конфесій служив у одному з храмів Донецька. У 2014 року він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку «Восток» так званої «ДНР» як військовий капелан та полковий священик. Потім його було «підвищено» до помічника командира по роботі з віруючими бойовиками.Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на цій посаді, «служитель церкві» неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.Терористу заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.