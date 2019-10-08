Лучанин став амбассадором Аdidas

Дмитро Монатік став послом бренду Аdidas.



Про це повідомляє



"У 2020 році кросівок Аdidas Superstar виповнюється 50 років. За півстоліття силует став культовим, його носять спортсмени, актори, музиканти, показують в кіно, а кількість колаборацій з використанням моделі обчислюється десятками. І закономірно, що у такої легенди повинні бути амбассадори", - йдеться на сайті.



Святкуючи день народження «Суперстар», adidas Україна зібрав свою команду і представляє її на DTF Magazine. До числа амбасадорів увійшли Дмитро Монатік, Дар`я Білодід, Мішель Андраде, Микола Шапаренко, Женя Кот,Дар`я Коломоєць.



Як відомо, амбасадор - посол бренду, клієнт, який регулярно користується послугами бренда, радить його друзям та активно підтримує в соціальних мережах. Посли бренду регулярно купують, рекомендують бренд знайомим, слідкують за життям компанії в соціальних мережах, беруть участь у дискусіях і розповідають про нього друзям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Луцька мультиартистк став послом бренду Аdidas.Про це повідомляє DTF "У 2020 році кросівок Аdidas Superstar виповнюється 50 років. За півстоліття силует став культовим, його носять спортсмени, актори, музиканти, показують в кіно, а кількість колаборацій з використанням моделі обчислюється десятками. І закономірно, що у такої легенди повинні бути амбассадори", - йдеться на сайті.Святкуючи день народження «Суперстар», adidas Україна зібрав свою команду і представляє її на DTF Magazine. До числа амбасадорів увійшли Дмитро Монатік, Дар`я Білодід, Мішель Андраде, Микола Шапаренко, Женя Кот,Дар`я Коломоєць.Як відомо, амбасадор - посол бренду, клієнт, який регулярно користується послугами бренда, радить його друзям та активно підтримує в соціальних мережах. Посли бренду регулярно купують, рекомендують бренд знайомим, слідкують за життям компанії в соціальних мережах, беруть участь у дискусіях і розповідають про нього друзям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію