Лучанин став амбассадором Аdidas
Сьогодні, 03:11
Уродженець Луцька мультиартист Дмитро Монатік став послом бренду Аdidas.
Про це повідомляє DTF .
"У 2020 році кросівок Аdidas Superstar виповнюється 50 років. За півстоліття силует став культовим, його носять спортсмени, актори, музиканти, показують в кіно, а кількість колаборацій з використанням моделі обчислюється десятками. І закономірно, що у такої легенди повинні бути амбассадори", - йдеться на сайті.
Святкуючи день народження «Суперстар», adidas Україна зібрав свою команду і представляє її на DTF Magazine. До числа амбасадорів увійшли Дмитро Монатік, Дар`я Білодід, Мішель Андраде, Микола Шапаренко, Женя Кот,Дар`я Коломоєць.
Як відомо, амбасадор - посол бренду, клієнт, який регулярно користується послугами бренда, радить його друзям та активно підтримує в соціальних мережах. Посли бренду регулярно купують, рекомендують бренд знайомим, слідкують за життям компанії в соціальних мережах, беруть участь у дискусіях і розповідають про нього друзям.
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Про це повідомляє DTF .
"У 2020 році кросівок Аdidas Superstar виповнюється 50 років. За півстоліття силует став культовим, його носять спортсмени, актори, музиканти, показують в кіно, а кількість колаборацій з використанням моделі обчислюється десятками. І закономірно, що у такої легенди повинні бути амбассадори", - йдеться на сайті.
Святкуючи день народження «Суперстар», adidas Україна зібрав свою команду і представляє її на DTF Magazine. До числа амбасадорів увійшли Дмитро Монатік, Дар`я Білодід, Мішель Андраде, Микола Шапаренко, Женя Кот,Дар`я Коломоєць.
Як відомо, амбасадор - посол бренду, клієнт, який регулярно користується послугами бренда, радить його друзям та активно підтримує в соціальних мережах. Посли бренду регулярно купують, рекомендують бренд знайомим, слідкують за життям компанії в соціальних мережах, беруть участь у дискусіях і розповідають про нього друзям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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