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Лучанин став амбассадором Аdidas

Лучанин став амбассадором Аdidas
Уродженець Луцька мультиартист Дмитро Монатік став послом бренду Аdidas.

Про це повідомляє DTF .

"У 2020 році кросівок Аdidas Superstar виповнюється 50 років. За півстоліття силует став культовим, його носять спортсмени, актори, музиканти, показують в кіно, а кількість колаборацій з використанням моделі обчислюється десятками. І закономірно, що у такої легенди повинні бути амбассадори", - йдеться на сайті.

Святкуючи день народження «Суперстар», adidas Україна зібрав свою команду і представляє її на DTF Magazine. До числа амбасадорів увійшли Дмитро Монатік, Дар`я Білодід, Мішель Андраде, Микола Шапаренко, Женя Кот,Дар`я Коломоєць.

Як відомо, амбасадор - посол бренду, клієнт, який регулярно користується послугами бренда, радить його друзям та активно підтримує в соціальних мережах. Посли бренду регулярно купують, рекомендують бренд знайомим, слідкують за життям компанії в соціальних мережах, беруть участь у дискусіях і розповідають про нього друзям.


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Теги: Дмитро Монатік, Луцьк
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