У волинський музей передали унікальний 90-літній рушник
Сьогодні, 20:29
Днями колекція Володимир-Волинського історичного музею поповнилася новим експонатом.
Про це йдеться на сторінці музею у facebook.
Жителька міста, методист Володимир-Волинського педколеджу імені А.Кримського Світлана Слюсарук-Літвін разом зі своєю мамою передала вишитий рушник, який належав її прабабусі.
Рушник вишитий червоними і чорними нитками, така кольорова гама притаманна саме майстриням з Волині і Західної України. На рушнику вишиті троянди і є напис "Рози цвітуть".
Робота датується 1929 роком, тобто їй 91 рік. Очевидно рушник використовували у весільних обрядах.
"Усіх хто має старі цікаві речі, які мають історичну цінність просимо: не викидайте їх на смітник, принесіть до музею, нащадки будуть вам вдячні", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці музею у facebook.
Жителька міста, методист Володимир-Волинського педколеджу імені А.Кримського Світлана Слюсарук-Літвін разом зі своєю мамою передала вишитий рушник, який належав її прабабусі.
Рушник вишитий червоними і чорними нитками, така кольорова гама притаманна саме майстриням з Волині і Західної України. На рушнику вишиті троянди і є напис "Рози цвітуть".
Робота датується 1929 роком, тобто їй 91 рік. Очевидно рушник використовували у весільних обрядах.
"Усіх хто має старі цікаві речі, які мають історичну цінність просимо: не викидайте їх на смітник, принесіть до музею, нащадки будуть вам вдячні", - йдеться в повідомленні.
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