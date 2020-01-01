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У волинський музей передали унікальний 90-літній рушник

У волинський музей передали унікальний 90-літній рушник
Днями колекція Володимир-Волинського історичного музею поповнилася новим експонатом.

Про це йдеться на сторінці музею у facebook.

Жителька міста, методист Володимир-Волинського педколеджу імені А.Кримського Світлана Слюсарук-Літвін разом зі своєю мамою передала вишитий рушник, який належав її прабабусі.

Рушник вишитий червоними і чорними нитками, така кольорова гама притаманна саме майстриням з Волині і Західної України. На рушнику вишиті троянди і є напис "Рози цвітуть".

Робота датується 1929 роком, тобто їй 91 рік. Очевидно рушник використовували у весільних обрядах.

"Усіх хто має старі цікаві речі, які мають історичну цінність просимо: не викидайте їх на смітник, принесіть до музею, нащадки будуть вам вдячні", - йдеться в повідомленні.
У волинський музей передали унікальний 90-літній рушник

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Теги: рушник, музей
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