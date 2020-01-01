У волинський музей передали унікальний 90-літній рушник

Днями колекція Володимир-Волинського історичного музею поповнилася новим експонатом.Про це йдеться на сторінці музею у facebook.Жителька міста, методист Володимир-Волинського педколеджу імені А.Кримськогоразом зі своєю мамою передала вишитий рушник, який належав її прабабусі.Рушник вишитий червоними і чорними нитками, така кольорова гама притаманна саме майстриням з Волині і Західної України. На рушнику вишиті троянди і є напис "Рози цвітуть".Робота датується 1929 роком, тобто їй 91 рік. Очевидно рушник використовували у весільних обрядах."Усіх хто має старі цікаві речі, які мають історичну цінність просимо: не викидайте їх на смітник, принесіть до музею, нащадки будуть вам вдячні", - йдеться в повідомленні.