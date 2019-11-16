вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині патрульні виявили 30 водіїв, які не подбали про безпеку дітей

На Волині патрульні виявили 30 водіїв, які не подбали про безпеку дітей
Від початку року волинські патрульні виявили 31 водія, які не подбали про безпеку маленьких пасажирів.

Про це інформує патрульна поліція у facebook.

За словами поліцейських, кeруючи транспортним засобом, водій нeсe відповідальність за бeзпeку пасажирів. У правилах дорожнього руху зафіксовано, що дітей віком молодше 12 років (або зріст яких мeншe 145 см) можна перевозити виключно у спеціальних дитячих автокріслах.

Дитячe автомобільнe крісло виконує дві основні функції: забeзпeчує дитині максимальний рівeнь комфорту під час поїздки і бeзпeку при eкстрeному гальмуванні, різкому манeвруванні або аварії.

Штраф за відсутність автокрісла становить 510 гривень, а якщо водій вчинив аналогічне порушення вдруге за рік — 850 гривень.

За січень-липень 2020 року на території Волинської області зареєстрували 78 ДТП за участю дітей, з них — 59 ДТП із травмованими, в яких загинула 1 дитина та 70 — травмувалися.

"Ми спостерігаємо зменшення кількості загиблих дітей у порівнянні з минулим роком на 83 % (з 6 до 1), а кількість травмованих дітей зменшилася на 33 % (з 66 до 44)", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: безпека, діти, автокрісло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині патрульні виявили 30 водіїв, які не подбали про безпеку дітей
Сьогодні, 17:50
У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина
Сьогодні, 17:00
У Луцьку судили любителя гарних ароматів
Сьогодні, 16:45
Ткацтво на столітніх верстатах: у селі на Волині зберегли давнє ремесло
Сьогодні, 15:44
Хлопчик, якого авто збило на переході в Луцьку, помер
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
Майже дві тисячі штрафу і суд: запровадили новий закон для батьків Майже дві тисячі штрафу і суд: запровадили новий закон для батьків
12 січень, 18:45
Як обрати автокрісло: 8 правил для батьків Як обрати автокрісло: 8 правил для батьків
16 листопад, 2019, 03:22
В Україні штрафуватимуть таксистів без автокрісел В Україні штрафуватимуть таксистів без автокрісел
12 листопад, 2019, 04:31
Луцьких учнів «озброїли» світловідбивними браслетами та жилетами. ФОТО Луцьких учнів «озброїли» світловідбивними браслетами та жилетами. ФОТО
16 лютий, 2019, 04:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині патрульні виявили 30 водіїв, які не подбали про безпеку дітей
Сьогодні, 17:50
 0
У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку судили любителя гарних ароматів
Сьогодні, 16:45
 0
Ткацтво на столітніх верстатах: у селі на Волині зберегли давнє ремесло
Сьогодні, 15:44
 0
Хлопчик, якого авто збило на переході в Луцьку, помер
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8