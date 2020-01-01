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Новий антирекорд: в Україні – 2 836 нових випадків коронавірусу за добу, на Волині – 68

Новий антирекорд: в Україні – 2 836 нових випадків коронавірусу за добу, на Волині – 68
Україна встановила черговий добовий антирекорд щодо кількості нових випадків коронавірусу, виявлених за добу. Так, за останню добу в Україні виявили 2836 випадків недуги. Загальна кількість інфікованих станом на 4 вересня сягнула 133 787.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

За добу від ускладнень коронавірусу померло 50 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків 2 811.

Протягом останньої доби одужали 1036 людей. А загалом здолали хворобу 61 649 українців.

На Волині загалом захворіла 5 791 людина, з них за останню добу - 68. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 127 людей. На жаль, в області - одна жертва хвороби протягом останньої доби.

Зауважимо, до цього дня найбільшою кількість виявлених за добу випадків було 2 723, про які повідомляли 4 вересня.

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Теги: коронавірус, антирекорд, статистика
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