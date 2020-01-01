Місцеві вибори 2020: в Україні стартувала виборча кампанія





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Особливості місцевих виборів



Напередодні старту виборчої компанії в Центральній виборчій комісії розповіли про основні особливості чергових місцевих виборів. Як відомо, вибори восени пройдуть за новим Виборчим кодексом України, який набрав чинності з 1 січня поточного року.



Перелік основних особливостей: вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі; паралельно будуть проведені перші місцеві вибори в ОТГ, які призначаються і проводяться разом з черговими; вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися та проводитися за новими виборчими системами; вибори передбачають дотримання в місцевих виборчих списках гендерної квоти, згідно з якою серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менше двох жінок.



Ще однією особливістю цих виборів можна назвати те, що виборчі системи будуть використовуватися в залежності від кількості виборців в територіальній громаді:

у територіальних громадах з кількістю виборців у 10 тисяч депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі при цьому може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.



У територіальних громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ.



Нові виборчі системи передбачають нову систему висування кандидатів у депутати. А також формування нових видів виборчих списків кандидатів: єдиного і територіальних виборчих списків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 5 вересня, в Україні офіційно стартував виборчий процес в рамках проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.Про це повідомляє УНН Напередодні старту виборчої компанії в Центральній виборчій комісії розповіли про основні особливості чергових місцевих виборів. Як відомо, вибори восени пройдуть за новим Виборчим кодексом України, який набрав чинності з 1 січня поточного року.Перелік основних особливостей: вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі; паралельно будуть проведені перші місцеві вибори в ОТГ, які призначаються і проводяться разом з черговими; вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися та проводитися за новими виборчими системами; вибори передбачають дотримання в місцевих виборчих списках гендерної квоти, згідно з якою серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менше двох жінок.Ще однією особливістю цих виборів можна назвати те, що виборчі системи будуть використовуватися в залежності від кількості виборців в територіальній громаді:у територіальних громадах з кількістю виборців у 10 тисяч депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі при цьому може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.У територіальних громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ.Нові виборчі системи передбачають нову систему висування кандидатів у депутати. А також формування нових видів виборчих списків кандидатів: єдиного і територіальних виборчих списків.

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