Місцеві вибори 2020: в Україні стартувала виборча кампанія
Сьогодні, 09:45
У суботу, 5 вересня, в Україні офіційно стартував виборчий процес в рамках проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.
Про це повідомляє УНН.
Особливості місцевих виборів
Напередодні старту виборчої компанії в Центральній виборчій комісії розповіли про основні особливості чергових місцевих виборів. Як відомо, вибори восени пройдуть за новим Виборчим кодексом України, який набрав чинності з 1 січня поточного року.
Перелік основних особливостей: вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі; паралельно будуть проведені перші місцеві вибори в ОТГ, які призначаються і проводяться разом з черговими; вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися та проводитися за новими виборчими системами; вибори передбачають дотримання в місцевих виборчих списках гендерної квоти, згідно з якою серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менше двох жінок.
Ще однією особливістю цих виборів можна назвати те, що виборчі системи будуть використовуватися в залежності від кількості виборців в територіальній громаді:
у територіальних громадах з кількістю виборців у 10 тисяч депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі при цьому може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.
У територіальних громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ.
Нові виборчі системи передбачають нову систему висування кандидатів у депутати. А також формування нових видів виборчих списків кандидатів: єдиного і територіальних виборчих списків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНН.
Особливості місцевих виборів
Напередодні старту виборчої компанії в Центральній виборчій комісії розповіли про основні особливості чергових місцевих виборів. Як відомо, вибори восени пройдуть за новим Виборчим кодексом України, який набрав чинності з 1 січня поточного року.
Перелік основних особливостей: вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі; паралельно будуть проведені перші місцеві вибори в ОТГ, які призначаються і проводяться разом з черговими; вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися та проводитися за новими виборчими системами; вибори передбачають дотримання в місцевих виборчих списках гендерної квоти, згідно з якою серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менше двох жінок.
Ще однією особливістю цих виборів можна назвати те, що виборчі системи будуть використовуватися в залежності від кількості виборців в територіальній громаді:
у територіальних громадах з кількістю виборців у 10 тисяч депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі при цьому може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.
У територіальних громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ.
Нові виборчі системи передбачають нову систему висування кандидатів у депутати. А також формування нових видів виборчих списків кандидатів: єдиного і територіальних виборчих списків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Місцеві вибори 2020: в Україні стартувала виборча кампанія
Сьогодні, 09:45
Новий антирекорд: в Україні – 2 836 нових випадків коронавірусу за добу, на Волині – 68
Сьогодні, 09:07
«Волиньгаз Збут» розрахувався з «Нафтогазом» на 137%
Сьогодні, 07:33