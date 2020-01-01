5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони





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Що сьогодні не можна робити



Якщо ви сьогодні знайдете гроші, не забирайте їх собі, а киньте у водойму. Так багатство до вас прийде і гроші помножаться.



Якщо підете в ліс, не слухайте дідка, який просить йому допомогти, особливо якщо він шукає козуб. Ви більше не повернетеся додому.



Не сперечайтеся ні з ким.



Прикмети на 5 вересня



З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



заморозків ще немає - вересень буде теплим;



журавлі у вирій вирушили - скоро настане зима.



5 вересня іменини у Лупа, Єфрема, Іринея, Івана, Федора, Павла і Миколи.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православна церква 5 вересня вшановує пам'ять мученика Лупа Солунського. Інші назви свята: «Брусничник», «Лупа», «Лупенські морози».Про це повідомляє Уніан Якщо ви сьогодні знайдете гроші, не забирайте їх собі, а киньте у водойму. Так багатство до вас прийде і гроші помножаться.Якщо підете в ліс, не слухайте дідка, який просить йому допомогти, особливо якщо він шукає козуб. Ви більше не повернетеся додому.Не сперечайтеся ні з ким.З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:заморозків ще немає - вересень буде теплим;журавлі у вирій вирушили - скоро настане зима.у Лупа, Єфрема, Іринея, Івана, Федора, Павла і Миколи.

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