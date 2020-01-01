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5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Православна церква 5 вересня вшановує пам'ять мученика Лупа Солунського. Інші назви свята: «Брусничник», «Лупа», «Лупенські морози».

Про це повідомляє Уніан.

Що сьогодні не можна робити

Якщо ви сьогодні знайдете гроші, не забирайте їх собі, а киньте у водойму. Так багатство до вас прийде і гроші помножаться.

Якщо підете в ліс, не слухайте дідка, який просить йому допомогти, особливо якщо він шукає козуб. Ви більше не повернетеся додому.

Не сперечайтеся ні з ким.

Прикмети на 5 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

заморозків ще немає - вересень буде теплим;

журавлі у вирій вирушили - скоро настане зима.

5 вересня іменини у Лупа, Єфрема, Іринея, Івана, Федора, Павла і Миколи.




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Теги: свято, прикмети, традиції
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