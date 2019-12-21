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Ткацтво на столітніх верстатах: у селі на Волині зберегли давнє ремесло

Ткацтво на столітніх верстатах: у селі на Волині зберегли давнє ремесло
Село Брунетівка вирізняється тим, що там до сьогодні розвивається одне із найдавніших ремесел українського народу, яке має багатовікову історію і глибокі традиції, – ткацтво.

Про це пише Район.Стара Вижівка.

У сусідньому Поліському цей вид господарської діяльності і народного мистецтва також ще досить поширений і ткацькі станки тут не припадають пилом. Один із них знаходиться у музейній кімнаті місцевого Будинку культури.

Учасники художньої самодіяльності часто беруть його на різні обласні та районні фольклорні фестивалі. Але все одно ні в Поліському, ні в будь-якому іншому старовижівському селі, немає стільки станків, як у Брунетівці. Тож, по суті, справу можна назвати унікальною.

«Ткацькі навички передаються з покоління у покоління. Мене, наприклад, навчила їх моя мати. Вона ж і показувала, як налаштувати всі елементи станка. Нічого складного у цьому немає. Якщо добре вміти, то його можна скласти за якихось 15-20 хвилин», – розповіла місцева жителька Катерина Мазурик.

Як зазначає 76-річна жінка, кілька десятиліть тому у Брунетівці ткали багато полотен на рушники. Брали для цього льон або ж їздили за нитками у Брест. Зараз роблять майже виключно килими, або, як кажуть на Старовижівщині, ходніки.

«Використовуємо для цього різний старий одяг. З нього нарізаємо смужки, які потім одна за одною і створюють різнокольоровий виріб. Тчемо його суцільним, а вже потім за потребою ріжемо на необхідну довжину», – додає Галина Волох.

Такі ходніки завжди слугують зручним покриттям на підлозі, а ще ними у селах застилають лавки у весільних наметах.

«Дуже вони знадобилися, коли одружувався мій син Василь. А тепер я стараюсь для внуків Тараса та Іри», – зауважила Катерина Мазурик.

За ткацтво брунетівчанки беруться після різдвяних свят. Саме тоді заносять станки до хати, налаштовують. А далі, особливо довгими зимовими вечорами, починає кипіти робота. Вона кропітка, але цікава.

«36-метрового ходніка я виткала за чотири дні. На це у мене пішло два мішки різного старого одягу», – розповіла пані Катерина.

За підрахунками жінок, нині у їхньому селі налічується 9 станків, які активно використовуються. По скільки їм років, важко й сказати, бо ніхто вже не пам’ятає, ні коли їх робили, ні майстрів, котрі б уміли виготовити такий виріб.

Очевидно, за сто, а то й більше. Господині й до цього часу дивуються із них, адже вони сконструйовані без жодного гвіздка, з дуже добре обробленої деревини. Ті ткалі, котрі їх не мають, позичають в односельчанок. Добре, що стародавні знаряддя ткацтва збереглися до нині, бо з ними і господарські потреби можна задовольнити, і культуру, вміння та звичаї нашим молодим землякам передати.

Юрій КОВАЛЬ
Фото автора
Ткацтво на столітніх верстатах: у селі на Волині зберегли давнє ремесло

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Теги: ткацтво, ремесло, Волинь
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