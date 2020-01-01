вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку судили любителя гарних ароматів

У Луцьку судили любителя гарних ароматів
У Луцьку чоловік викрав з магазину туалетної води і парфумів майже на дві тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 25 серпня 2020 року, передає Район.Луцьк.

Обвинувачений ввечері 29 травня перебував у магазині «EVA» на вулиці Лесі Українки. З торгового залу він спочатку викрав чоловічу туалетну воду вартістю понад 500 гривень, а протягом наступної години забрав ще два екземпляри чоловічої туалетної води та жіночі парфуми різної вартості.

Загалом він заподіяв власнику майнової шкоди на загальну суму 1876 гривень. Врешті, обвинувачений уклав з представником потерпілого угоду про примирення.

Його засудили на два роки позбавлення волі, але дали один рік випробувального терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, парфуми, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині патрульні виявили 30 водіїв, які не подбали про безпеку дітей
Сьогодні, 17:50
У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина
Сьогодні, 17:00
У Луцьку судили любителя гарних ароматів
Сьогодні, 16:45
Ткацтво на столітніх верстатах: у селі на Волині зберегли давнє ремесло
Сьогодні, 15:44
Хлопчик, якого авто збило на переході в Луцьку, помер
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
З авто луцького депутата викрали сумку з грошима та документами З авто луцького депутата викрали сумку з грошима та документами
07 серпень, 18:27
У Луцьку затримали двох чоловіків, які викрали велосипед із підвалу У Луцьку затримали двох чоловіків, які викрали велосипед із підвалу
02 липень, 19:16
Знайшли злодія, який вкрав велосипед у відомого майстра тату в Луцьку Знайшли злодія, який вкрав велосипед у відомого майстра тату в Луцьку
02 липень, 11:06
У відомого майстра тату в Луцьку вкрали велосипед: шукають злодія. ФОТО. ОНОВЛЕНО У відомого майстра тату в Луцьку вкрали велосипед: шукають злодія. ФОТО. ОНОВЛЕНО
01 липень, 14:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині патрульні виявили 30 водіїв, які не подбали про безпеку дітей
Сьогодні, 17:50
 0
У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку судили любителя гарних ароматів
Сьогодні, 16:45
 0
Ткацтво на столітніх верстатах: у селі на Волині зберегли давнє ремесло
Сьогодні, 15:44
 0
Хлопчик, якого авто збило на переході в Луцьку, помер
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8