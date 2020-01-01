У Луцьку судили любителя гарних ароматів





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 25 серпня 2020 року, передає



Обвинувачений ввечері 29 травня перебував у магазині «EVA» на вулиці Лесі Українки. З торгового залу він спочатку викрав чоловічу туалетну воду вартістю понад 500 гривень, а протягом наступної години забрав ще два екземпляри чоловічої туалетної води та жіночі парфуми різної вартості.



Загалом він заподіяв власнику майнової шкоди на загальну суму 1876 гривень. Врешті, обвинувачений уклав з представником потерпілого угоду про примирення.



Його засудили на два роки позбавлення волі, але дали один рік випробувального терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік викрав з магазину туалетної води і парфумів майже на дві тисячі гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 25 серпня 2020 року, передає Район.Луцьк Обвинувачений ввечері 29 травня перебував у магазині «EVA» на вулиці Лесі Українки. З торгового залу він спочатку викрав чоловічу туалетну воду вартістю понад 500 гривень, а протягом наступної години забрав ще два екземпляри чоловічої туалетної води та жіночі парфуми різної вартості.Загалом він заподіяв власнику майнової шкоди на загальну суму 1876 гривень. Врешті, обвинувачений уклав з представником потерпілого угоду про примирення.Його засудили на два роки позбавлення волі, але дали один рік випробувального терміну.

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