Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 5 вересня

Станом на 5 вересня в області зареєстрували 5791 випадок COVID-19, з них 377 у дітей та 671 у медичних працівників.Одужало 4110 осіб, з них 275 дітей та 532 медичних працівники. 127 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медичних працівники), інформує лабораторний центр МОЗ.За останню добу на Волині зареєстрували 68 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 у дітей та 7 у медичних працівників.Одужала за добу 48 осіб, в тому числі 2 дитини та 4 медичних працівники. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк).Нові випадки виявили: м. Луцьк – 12, м. Нововолинськ – 14, м. Ковель – 1, Луцький район – 8, Ківерцівський район – 14, Любомльський район – 2, Любешівський район – 1, Маневицький район – 7, Рожищенський район – 2, Ратнівський район – 5, Ковельський район –1, Камінь–Каширський район – 1.Загалом коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 1539 (в т.ч. 34 летальних)Луцький район – 638 (в т.ч. 11 летальних)м. Нововолинськ – 315 (в т. ч. 10 летальних)Іваничівський район – 102Володимир-Волинський район – 406 (в т. ч. 6 летальних)Горохівський район – 267 (в тому числі 5 летальних)Камінь-Каширський район – 276 (в т.ч. 9 летальних)Ківерцівський район – 580 ( в т. ч. 13 летальних)Ковельський район – 461 (в тому числі 11 летальних),Локачинський район – 56Любомльський район – 88Любешівський район – 199 (в тому числі 5 летальних)Маневицький район – 317 ( в тому числі 8 летальних)Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)Рожищенський район – 89 (в тому числі 2 летальних)Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 84 ( в тому числі 1 летальний)Шацький район – 44 (в тому числі 1 летальний)Всього з початку року зареєстрували 7466 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 71 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 36649 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 1154 особи.