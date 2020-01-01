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На Волині хочуть знести зупинку з авторською мозаїкою

На Волині хочуть знести зупинку з авторською мозаїкою
У рамках ремонту дороги з Луцька на Любешів у Волинській області планують знести автобусні зупинки в селі Сокиричі.

Про це йдеться у повідомленні Ківерцівської міської ради. Одна з зупинок прикрашена авторською мозаїкою Віктора Шингура, пише Перший з посиланням на Хмарочос.

Замітка про зупинку з мозаїкою Шингура є на порталі монументально-декоративного мистецтва України Soviet Mosaics in Ukraine, що займається дослідженням, захистом і популяризацією радянської монументальної спадщини

Місцева мешканка Олена Лашкова писала листи в місцеве управління архітектури, управління культури, Волинську облдержадміністрацію, але письмових відповідей від представників влади не отримала.

Чиновник з управління архітектури телефоном повідомив, що рішення про знесення зупинки – у компетенції Служби автомобільних доріг. Причиною знесення чиновники назвали «козирьок» над зупинками, в який «можуть в’їхати автобуси».

«Я не розумію, як туди можна врізатися. Адже перед зупинкою не дорога, а більше метра простору для посадки і висадки пасажарів, – дивується відповіді Олена Лашкова.

За словами представника Служби автомобільних доріг, зупинки розвалюються, потребують ремонту, а дорогу підняли на 30 сантиметрів, і відтепер на зупинку важко буде заходити.

Художник Віктор Шингур (1939-2008) жив і працював у Луцьку з 1964 до 1986 років. Здебільшого він займався монументально-декоративним мистецтвом. Віктор Шингур зробив багато настінних розписів в екстер’єрах та інтер’єрах громадських споруд Волині, мозаїчних та керамічних панно, рельєфів тощо.

Дві монументальні роботи майстра в Луцьку вже знищили – розпис у приміщенні колишнього Будинку науки і техніки (зараз там магазин вживаного одягу) і монументальне панно у кінотеатрі «Промінь» (знищили під час його реконструкції).

Монументальне оздоблення зупинки в Сокричах Віктор Шинкур здійснив у 1977 році.

Відомий луцький дизайнер Левко Давидюк прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці у фейсбуці:

«Мабуть хочуть бляшанку встановити. А можна було б зберегти дві стіни з мозаїчним панно, відкрити передню сторону для кращої оглядовості і реконструювати дах. Але ж простіше знести, ніж модернізувати зберігші цінні елементи», – написав дизайнер.
На Волині хочуть знести зупинку з авторською мозаїкою
На Волині хочуть знести зупинку з авторською мозаїкою
На Волині хочуть знести зупинку з авторською мозаїкою


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Теги: зупинка, мозаїка
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