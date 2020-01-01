На Волині відреставрують садиби, пов’язані з Лесею Українкою та родиною Косачів

В рамках відзначення ювілею відомої української поетеси запланували проведення реставрації садиб, пов’язаних з життям та літературною діяльністю Лесі Українки та родини Косачів.Таке рішення прийняте на засіданні організаційного комітету з підготовки та відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки, яке відбулося 3 вересня 2020 року під головуванням Міністра культури та інформаційної політики України. Участь в обговоренні відповідного Плану заходів взяв і голова обдержадміністрації, повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Відтак, як на обласному, так і на державному рівні реалізують низку культурно-мистецьких заходів та міжнародних комунікаційних кампаній.«Нарешті вийдемо за межі підходів, що збереглися ще з радянських часів та організуємо масштабний сучасний захід, – зазначив голова оргкомітету, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. – З цих причин, а ще через коронавірусні реалії, ряд активностей одразу готуємо під цифрові майданчики для онлайн-перегляду».Важливим є прийняте в ході засідання оргкомітету рішення щодо реставрації «Будинку Косачів» у Луцьку та Новоград-Волинського літературно-меморіального музею Лесі Українки, а також капітального ремонту «білого» та «сірого» меморіальних будиночків Колодяжненського літературно-меморіального музею.Слід зазначити, що виконавча влада області вже неодноразово порушувала питання щодо необхідності проведення зазначених реставраційно-ремонтних робіт та залучення для цих цілей кошів з державного бюджету, позаяк роботи потребують значних фінансових затрат, що є непосильним для обласного бюджету.До слова, садиби Лесі Українки у с.Колодяжне Ковельського району («Сірий та Білий будинки Косачів») – пам’ятка історії національного значення, що взята під охорону держави відповідно. Наразі внаслідок тривалої експлуатації та дії природних факторів меморіальні будиночки перебувають у незадовільному стані.Волинський краєзнавчий музей у 2019 році виготовив документацію на «Реставраційно-ремонтні роботи пам’яток культурної спадщини «Білого та Сірого будинків Косачів» в с.Колодяжне. Проєкт пройшов експертизу ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» та погоджений Міністерством культури України у грудні 2019 року. Робочим проєктом передбачається здійснення комплексу заходів з покращення технічного стану об’єктів та їх фізичного збереження в існуючому вигляді, які не зачіпають історичної сутності та не змінюють характеристик властивостей, які є предметом охорони пам’яток.Проведення реставраційно-ремонтних робіт потребує і «Будинок Косачів» у Луцьку. Житловий будинок XVIII ст. – пам’ятка архітектури місцевого значення. Внаслідок того, що ділянка на якій розташований будинок, знаходиться на рові колишнього Окольного замку, споруда перебуває в незадовільному стані (тріщини та руйнація несучих стін, замокання підвалин, фасаду). Станом на 2020 рік існує потреба у перекритті даху, гідроізоляції фундаментів та облаштування фасаду.