Навчання в деяких школах можуть призупинити через вибори, – Шмигаль
Сьогодні, 14:00
В Україні через проведення місцевих виборів можуть призупинити навчання в школах, де будуть дільничні виборчі комісії.
Про це в ефірі "Україна 24" розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що в уряді "повноцінно готуються" до виборів.
"Ми розробляємо алгоритми, протоколи, як все повинно відбуватися в цих умовах. Велика кількість дільничних виборчих комісій знаходиться в навчальних закладах. Ми також зараз працюємо з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти над тим, щоб, можливо, на кілька днів призупинити навчальний процес там, де будуть дільничні виборчі комісії", – сказав він.
Також Шмигаль зазначив, що місцеві вибори в Україні відбудуться, але ситуація з пандемією COVID-19 може вплинути на роботу виборчих дільниць.
"На жаль, ми сьогодні не можемо спрогнозувати точно, в яких регіонах буде "червоний" рівень, де може бути захворювання в дільничних виборчих комісіях. Це теж можливо – все живі люди, і працівники дільничних виборчих комісій також, навіть при дотриманні всіх безпечних режимів , можуть піддаватися цій хворобі, – повідомив глава уряду.
При цьому Шмигаль зазначив, що через непередбачені обставини можуть не працювати деякі дільниці.
"Тому ось це основний виклик – чи зможемо ми одночасно у всіх громадах провести вибори, можливо десь в зв'язку з таким форс-мажором можуть бути не в робочому стані дільничні виборчі комісії", – резюмував прем'єр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в ефірі "Україна 24" розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що в уряді "повноцінно готуються" до виборів.
"Ми розробляємо алгоритми, протоколи, як все повинно відбуватися в цих умовах. Велика кількість дільничних виборчих комісій знаходиться в навчальних закладах. Ми також зараз працюємо з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти над тим, щоб, можливо, на кілька днів призупинити навчальний процес там, де будуть дільничні виборчі комісії", – сказав він.
Також Шмигаль зазначив, що місцеві вибори в Україні відбудуться, але ситуація з пандемією COVID-19 може вплинути на роботу виборчих дільниць.
"На жаль, ми сьогодні не можемо спрогнозувати точно, в яких регіонах буде "червоний" рівень, де може бути захворювання в дільничних виборчих комісіях. Це теж можливо – все живі люди, і працівники дільничних виборчих комісій також, навіть при дотриманні всіх безпечних режимів , можуть піддаватися цій хворобі, – повідомив глава уряду.
При цьому Шмигаль зазначив, що через непередбачені обставини можуть не працювати деякі дільниці.
"Тому ось це основний виклик – чи зможемо ми одночасно у всіх громадах провести вибори, можливо десь в зв'язку з таким форс-мажором можуть бути не в робочому стані дільничні виборчі комісії", – резюмував прем'єр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Просять допомогти родині волинського спортсмена з інвалідністю, який раптово помер на змаганнях в Херсоні
Сьогодні, 14:24
Навчання в деяких школах можуть призупинити через вибори, – Шмигаль
Сьогодні, 14:00
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 13:19