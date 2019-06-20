Навчання в деяких школах можуть призупинити через вибори, – Шмигаль





Про це в ефірі Денис Шмигаль. Він додав, що в уряді "повноцінно готуються" до виборів.



"Ми розробляємо алгоритми, протоколи, як все повинно відбуватися в цих умовах. Велика кількість дільничних виборчих комісій знаходиться в навчальних закладах. Ми також зараз працюємо з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти над тим, щоб, можливо, на кілька днів призупинити навчальний процес там, де будуть дільничні виборчі комісії", – сказав він.



Також Шмигаль зазначив, що місцеві вибори в Україні відбудуться, але ситуація з пандемією COVID-19 може вплинути на роботу виборчих дільниць.



"На жаль, ми сьогодні не можемо спрогнозувати точно, в яких регіонах буде "червоний" рівень, де може бути захворювання в дільничних виборчих комісіях. Це теж можливо – все живі люди, і працівники дільничних виборчих комісій також, навіть при дотриманні всіх безпечних режимів , можуть піддаватися цій хворобі, – повідомив глава уряду.



При цьому Шмигаль зазначив, що через непередбачені обставини можуть не працювати деякі дільниці.



"Тому ось це основний виклик – чи зможемо ми одночасно у всіх громадах провести вибори, можливо десь в зв'язку з таким форс-мажором можуть бути не в робочому стані дільничні виборчі комісії", – резюмував прем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні через проведення місцевих виборів можуть призупинити навчання в школах, де будуть дільничні виборчі комісії.Про це в ефірі "Україна 24" розповів прем'єр-міністр України. Він додав, що в уряді "повноцінно готуються" до виборів."Ми розробляємо алгоритми, протоколи, як все повинно відбуватися в цих умовах. Велика кількість дільничних виборчих комісій знаходиться в навчальних закладах. Ми також зараз працюємо з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти над тим, щоб, можливо, на кілька днів призупинити навчальний процес там, де будуть дільничні виборчі комісії", – сказав він.Також Шмигаль зазначив, що місцеві вибори в Україні відбудуться, але ситуація з пандемією COVID-19 може вплинути на роботу виборчих дільниць."На жаль, ми сьогодні не можемо спрогнозувати точно, в яких регіонах буде "червоний" рівень, де може бути захворювання в дільничних виборчих комісіях. Це теж можливо – все живі люди, і працівники дільничних виборчих комісій також, навіть при дотриманні всіх безпечних режимів , можуть піддаватися цій хворобі, – повідомив глава уряду.При цьому Шмигаль зазначив, що через непередбачені обставини можуть не працювати деякі дільниці."Тому ось це основний виклик – чи зможемо ми одночасно у всіх громадах провести вибори, можливо десь в зв'язку з таким форс-мажором можуть бути не в робочому стані дільничні виборчі комісії", – резюмував прем'єр.

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