Створили 3D-модель замку Любарта





Про це інформують на сторінці "Кишенькове Місто - Pocket City" у facebook.



"Замок Любарта і так є у кожного в кишені – придивіться уважніше до звороту купюри у 200 гривень. Щоправда, з ним магія доповненої реальності не працює. Тож щоб побачити замок у 3D, доведеться чекати на вихід наших поштівок, або ж їхати у Луцьк", - йдеться в повідомленні.



Переглянути 3D-модель замку можна за посиланням:

Перший мурований замок постав тут у середині XIV сторіччя – точні дати невідомі. Роботи з реконструкції дерев’яних укріплень почались, коли литовський князь Любарт Гедимінович одружився з дочкою князя Андрія ІІ Юрійовича та очолив Галицько-Волинське князівство.



Зараз замок Любарта – один з найкраще збережених замків у сучасній Україні. Всередині його веж облаштовані історичні виставки, на яких можна побачити старовинні будівельні матеріали, знайдені під час археологічних розкопок, пам’ятки церковної літератури, а також дзвони. Ще одна фішка замку Любарта – фестивалі. Тут проходять як історичні та етнографічні фестивалі, так і джазові та мистецькі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Втілили в життя 3D-модель замку Любарта.Про це інформують на сторінці "Кишенькове Місто - Pocket City" у facebook."Замок Любарта і так є у кожного в кишені – придивіться уважніше до звороту купюри у 200 гривень. Щоправда, з ним магія доповненої реальності не працює. Тож щоб побачити замок у 3D, доведеться чекати на вихід наших поштівок, або ж їхати у Луцьк", - йдеться в повідомленні.Переглянути 3D-модель замку можна за посиланням: https://sketchfab.com/3d-models/lubarts-castle-4c88e61d0b9d4dceb62da60a2535fb80?fbclid=IwAR0SrDkcUXd0Cg3ViorCw2J2NpUsCBGlhmkYDBK7XgSmFS6sm2EVW-BhOp8

Перший мурований замок постав тут у середині XIV сторіччя – точні дати невідомі. Роботи з реконструкції дерев’яних укріплень почались, коли литовський князь Любарт Гедимінович одружився з дочкою князя Андрія ІІ Юрійовича та очолив Галицько-Волинське князівство.Зараз замок Любарта – один з найкраще збережених замків у сучасній Україні. Всередині його веж облаштовані історичні виставки, на яких можна побачити старовинні будівельні матеріали, знайдені під час археологічних розкопок, пам’ятки церковної літератури, а також дзвони. Ще одна фішка замку Любарта – фестивалі. Тут проходять як історичні та етнографічні фестивалі, так і джазові та мистецькі.

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