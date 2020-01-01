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Створили 3D-модель замку Любарта

Створили 3D-модель замку Любарта
Втілили в життя 3D-модель замку Любарта.

Про це інформують на сторінці "Кишенькове Місто - Pocket City" у facebook.

"Замок Любарта і так є у кожного в кишені – придивіться уважніше до звороту купюри у 200 гривень. Щоправда, з ним магія доповненої реальності не працює. Тож щоб побачити замок у 3D, доведеться чекати на вихід наших поштівок, або ж їхати у Луцьк", - йдеться в повідомленні.

Переглянути 3D-модель замку можна за посиланням: https://sketchfab.com/3d-models/lubarts-castle-4c88e61d0b9d4dceb62da60a2535fb80?fbclid=IwAR0SrDkcUXd0Cg3ViorCw2J2NpUsCBGlhmkYDBK7XgSmFS6sm2EVW-BhOp8

Перший мурований замок постав тут у середині XIV сторіччя – точні дати невідомі. Роботи з реконструкції дерев’яних укріплень почались, коли литовський князь Любарт Гедимінович одружився з дочкою князя Андрія ІІ Юрійовича та очолив Галицько-Волинське князівство.

Зараз замок Любарта – один з найкраще збережених замків у сучасній Україні. Всередині його веж облаштовані історичні виставки, на яких можна побачити старовинні будівельні матеріали, знайдені під час археологічних розкопок, пам’ятки церковної літератури, а також дзвони. Ще одна фішка замку Любарта – фестивалі. Тут проходять як історичні та етнографічні фестивалі, так і джазові та мистецькі.

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Теги: замок, Луцьк
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