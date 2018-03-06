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У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*

У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*
У ресторації "Брама" оновили дитяче меню - є перше, друге та мілкшейк.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

"Відтепер дітвора може поновити сили для розваг у Ресторації «Брама»
Зустрічайте! Нове дитяче меню. Смачно, корисно та збалансовано!", - йдеться у повідомленні.

Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.
У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*

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Теги: Брама, меню
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