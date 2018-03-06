У ресторації «Брама» – нове дитяче меню*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



"Відтепер дітвора може поновити сили для розваг у Ресторації «Брама»

Зустрічайте! Нове дитяче меню. Смачно, корисно та збалансовано!", - йдеться у повідомленні.



Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ресторації "Брама" оновили дитяче меню - є перше, друге та мілкшейк.Про це повідомляє адміністрація закладу."Відтепер дітвора може поновити сили для розваг у Ресторації «Брама»Зустрічайте! Нове дитяче меню. Смачно, корисно та збалансовано!", - йдеться у повідомленні.Тож лучан та гостей міста запрошують до ресторації «Брама у світ смаків». Заклад працює щодня з 9:00 до 23:00.

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