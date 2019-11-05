Просять допомогти родині волинського спортсмена з інвалідністю, який раптово помер на змаганнях в Херсоні

Просять фінансово допомогти родині, який раптово помер на змаганнях у Херсоні, аби доправити тіло на Волинь.Про це пише Шевченко Віталій у facebook.Нагадаємо, 4 вересня у Херсоні помер. Чоловік мав інвалідність II групи.Як відомо, Микола Стасюк брав участь у змаганнях в Херсоні. Під час яких йому стало зле, він помер.Нагадаємо, Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність першої групи.Спортсмен змушений був тяжко працювати, зокрема підсобним робітником на будівництві, аби заробити гроші."Ношу відра з цементом на п’ятий поверх, хоча для мене це доволі важко, бо від хвороби у мене покручені руки. За ті кошти, що дає держава, можна прожити максимум тиждень, їх не вистачає ні на продукти, ні на ліки для дружини. Тому наша родина обростає кредитами", – ділився Микола.Родині Стасюків неодноразово допомагали та підтримували небайдужі люди.Тепер просять допомогти фінансово родині спортсмена доправити тіло Миколи Стасюка на Волинь.Номер картки сестри Миколи