Просять допомогти родині волинського спортсмена з інвалідністю, який раптово помер на змаганнях в Херсоні
Сьогодні, 14:24
Просять фінансово допомогти родині Миколи Стасюка, який раптово помер на змаганнях у Херсоні, аби доправити тіло на Волинь.
Про це пише Шевченко Віталій у facebook.
Нагадаємо, 4 вересня у Херсоні помер активіст, спортсмен, чудова людина Микола Стасюк з Рожища. Чоловік мав інвалідність II групи.
Як відомо, Микола Стасюк брав участь у змаганнях в Херсоні. Під час яких йому стало зле, він помер.
Нагадаємо, Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність першої групи.
Спортсмен змушений був тяжко працювати, зокрема підсобним робітником на будівництві, аби заробити гроші.
"Ношу відра з цементом на п’ятий поверх, хоча для мене це доволі важко, бо від хвороби у мене покручені руки. За ті кошти, що дає держава, можна прожити максимум тиждень, їх не вистачає ні на продукти, ні на ліки для дружини. Тому наша родина обростає кредитами", – ділився Микола.
Родині Стасюків неодноразово допомагали та підтримували небайдужі люди.
Тепер просять допомогти фінансово родині спортсмена доправити тіло Миколи Стасюка на Волинь.
Номер картки сестри Миколи
5168 7573 8465 2055
Михалюк Людмила Анатоліївна
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Про це пише Шевченко Віталій у facebook.
Нагадаємо, 4 вересня у Херсоні помер активіст, спортсмен, чудова людина Микола Стасюк з Рожища. Чоловік мав інвалідність II групи.
Як відомо, Микола Стасюк брав участь у змаганнях в Херсоні. Під час яких йому стало зле, він помер.
Нагадаємо, Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність першої групи.
Спортсмен змушений був тяжко працювати, зокрема підсобним робітником на будівництві, аби заробити гроші.
"Ношу відра з цементом на п’ятий поверх, хоча для мене це доволі важко, бо від хвороби у мене покручені руки. За ті кошти, що дає держава, можна прожити максимум тиждень, їх не вистачає ні на продукти, ні на ліки для дружини. Тому наша родина обростає кредитами", – ділився Микола.
Родині Стасюків неодноразово допомагали та підтримували небайдужі люди.
Тепер просять допомогти фінансово родині спортсмена доправити тіло Миколи Стасюка на Волинь.
Номер картки сестри Миколи
5168 7573 8465 2055
Михалюк Людмила Анатоліївна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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