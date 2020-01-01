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На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО

На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО
Незавершене будівництво картоплепереробного заводу у Старій Вижівці виставили на продаж.

про це інформує «Волинь Online».

Організовує аукціон ПП «Мегаюст». Цінові пропозиції приймають до 30 вересня, коли стартує аукціон. Об’єкт площею 11916 метрів квадратних розташований на вулиці Володимирській, 116, у селищі Стара Вижівка.

«Розташування: окраїна селища в промисловій зоні, відстань до залізничного вокзалу 1,5 км; до основних магістралей 2,7 км, до межі з Республікою Польща 80 км; з Республікою Білорусь 50 км.

Наявність комунікацій: в наявності проект на електропостачання на 630 кВт; за 30 м проходить газова труба середнього тиску; на відстані 1,1 км розташоване природне джерело з водопостачання. Земельна ділянка: наразі в оренді перебуває земельна ділянка площею 1,1 га на 49 років. Під обслуговування об`єкта наявна земля загальною площею 6 га, яку можна взяти в оренду або викуп», – повідомляють в описі лоту.

Початкова ціна продажу лоту становить 4,825 мільйона гривень.

На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО
На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО
На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО
На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО
На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО
На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО

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Теги: аукціон, завод, Стара Вижівка
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