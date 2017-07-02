У Луцьку визначили переможця турніру зі спортивної ходьби. ФОТО





15-ті міжнародні змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка» відбулися 5 вересня, повідомляє



Дистанція пролягала проспектом Волі – на відрізку від вулиці Шопена до Театрального майдану. На змагання завітали спортсмени з різних куточків України, які є учасниками та призерами міжнародних змагань. Відзначимо, що скороходи змагалися на дистанції десять кілометрів (чоловіки та жінки) та п’ять кілометрів (юніорки та юніори).





Забігичимало спортсменів подолали з особистим рекордом.



Переможець на дистанції десять кілометрів Віктор Шумік відзначив, що проходження цієї дистанції дасть йому впевненість, адже він ставив ціль подолати десять кілометрів за менше, ніж 40 хвилин. Так само, з його слів, можна і долати 20 кілометрів за годину та 21 хвилину.





Натомість переможниця десятикілометрівки Олена Собчук наголосила, що стартувала нормально, але потім дистанція була стабільно важкою. Вона подякувала родині, яка прийшла підтримати її.





Цікаво, що на змаганнях вирішили нагороджувати не традиційно трьох переможців, а й спортсменів, які зайняли четверті місця. Отож, серед юніорок четверте місце посіла Катерина Толстушко (Луцьк), третьою стала Вікторія Діжак (Львівська область), "срібло" здобула Катерина Токарчук (смт Любешів), а "золото" виборола Соломія Діжак (Львівська область).



Серед юніорів був лише один учасник – Едуард Мураський (смт Любешів). Показавши хороший результат (24,32), він здобув золото «Луцької десятки».



У жінок четвертою стала Яна Фарина (Любешівська ДЮСШ), бронзову нагороду здобула Тамара Стасюк (Житомирська ШВСМ), другою фінішувала Марія Сахарук (Любешівська ДЮСШ), а золото виборола Олена Собчук (ДЮСШ №3).



Серед чоловіків четвертим прийшов Тарас Корецький (Любешівська ДЮСШ), Андрій Марчук (Луцьк, ДЮСШ №3) здобув бронзову нагороду, другим став Іван Банзерук (ШВСМ), а золото здобув Віктор Шумік (Луцьк, ДЮСШ №3).



Насамкінець організатори поінформували, що наступного року, можливо, проведуть змагання й на дистанції 20 кілометрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скороходи зі всієї України приїхали до обласного центру Волині, аби вкотре взяти участь у щорічному традиційному турнірі зі спортивної ходьби.15-ті міжнародні змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка» відбулися 5 вересня, повідомляє ІА Волинські новини Дистанція пролягала проспектом Волі – на відрізку від вулиці Шопена до Театрального майдану. На змагання завітали спортсмени з різних куточків України, які є учасниками та призерами міжнародних змагань. Відзначимо, що скороходи змагалися на дистанції десять кілометрів (чоловіки та жінки) та п’ять кілометрів (юніорки та юніори).Забігичимало спортсменів подолали з особистим рекордом.Переможець на дистанції десять кілометріввідзначив, що проходження цієї дистанції дасть йому впевненість, адже він ставив ціль подолати десять кілометрів за менше, ніж 40 хвилин. Так само, з його слів, можна і долати 20 кілометрів за годину та 21 хвилину.Натомість переможниця десятикілометрівкинаголосила, що стартувала нормально, але потім дистанція була стабільно важкою. Вона подякувала родині, яка прийшла підтримати її.Цікаво, що на змаганнях вирішили нагороджувати не традиційно трьох переможців, а й спортсменів, які зайняли четверті місця. Отож, серед юніорок четверте місце посіла(Луцьк), третьою стала(Львівська область), "срібло" здобула(смт Любешів), а "золото" виборола(Львівська область).Серед юніорів був лише один учасник –(смт Любешів). Показавши хороший результат (24,32), він здобув золото «Луцької десятки».У жінок четвертою стала(Любешівська ДЮСШ), бронзову нагороду здобула(Житомирська ШВСМ), другою фінішувала(Любешівська ДЮСШ), а золото виборола(ДЮСШ №3).Серед чоловіків четвертим прийшов(Любешівська ДЮСШ),(Луцьк, ДЮСШ №3) здобув бронзову нагороду, другим став(ШВСМ), а золото здобув Віктор Шумік (Луцьк, ДЮСШ №3).Насамкінець організатори поінформували, що наступного року, можливо, проведуть змагання й на дистанції 20 кілометрів.

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