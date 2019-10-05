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Сусідська різанина: завдяки оператору служби 102 волинські поліцейські затримали нападника, а медики врятували життя пораненому

Сусідська різанина: завдяки оператору служби 102 волинські поліцейські затримали нападника, а медики врятували життя пораненому
В смт. Іваничі чоловік завдав ножових поранень своєму сусідові та погрожував вбити його доньку.

Про це інформує пресслужба поліції Волинської області.

Поки оператор служби 102 розмовляла з переляканою заявницею, дочкою потерпілого, та втішала її, кілька нарядів поліції та медики оперативно прибули до будинку, де чоловік наніс ножові поранення своєму сусідові. Якби не злагоджена робота всіх підрозділів поліції, потерпілий міг би стекти кров’ю та померти.

Повідомлення про те, що жінка виявила вдома свого батька закривавленим, до поліції надійшло в суботу, 5 вересня, близько 12-ї години. Громадянка зайшла в будинок та застала там жахливу картину: батько лежав закривавлений і майже не дихав, а поруч сидів невідомий чоловік з ознаками сильного алкосп’яніння та почав погрожувати жінці, що вкоротить віку і їй.

Сусідська різанина: завдяки оператору служби 102 волинські поліцейські затримали нападника, а медики врятували життя пораненому

Заявниця втекла, зачинилась в іншій будівлі та негайно зателефонувала в поліцію.

Операторка служби 102, спілкуючись з нею, паралельно поінформувала наряди поліції та медиків, аби вони негайно вирушали на вказане місце події.

Трохи більше, ніж за хвилину, всі вже були на місці інциденту. Тут 48-річний чоловік наніс ножові поранення своєму сусідові, чим завдав йому тілесні ушкодження у вигляді множинних різаних ран голови та шиї, проникаючу рану в грудну клітку та гіповолемічний шок ІІІ ступеня. Нападника затримали, а потерпілого доставили в реанімаційне відділення лікарні.

Сусідська різанина: завдяки оператору служби 102 волинські поліцейські затримали нападника, а медики врятували життя пораненому

Зараз тривають необхідні слідчі дії, вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 121 Кримінального Кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

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Теги: різанина, Іваничі, поліція
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