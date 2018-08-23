У Києві СБУ викрила угруповання, яке займалось контрабандою зброї. ФОТО





Про це інформує



За даними досудового слідства, комплектуючі до вогнепальної зброї зловмисники замовляли на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. До України складові озброєння потрапляли через міжнародні сервіси експрес-доставки під виглядом спортивних товарів та спорядження. Маючи спеціальні знання, організатор схеми самостійно збирав та налаштовував зброю. Після комплектації «товар» продавали через інтернет-аукціони по всій території країни.





За оперативною інформацією, протягом цього року учасники угруповання отримали понад 100 закордонних відправлень із нелегальним товаром. Серед зброї, яку зловмисники ввезли за цією схемою, зокрема, пістолети «Glock», «Ruger», рушниці «Hatsan».



Затримали організатора угруповання під час отримання чергової міжнародної посилки із комплектуючими до бойового пістолета.





Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.



Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до контрабанди зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці співробітники Служби безпеки України затримали організатора злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом зброї на території нашої країни.Про це інформує пресцентр СБУ За даними досудового слідства, комплектуючі до вогнепальної зброї зловмисники замовляли на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. До України складові озброєння потрапляли через міжнародні сервіси експрес-доставки під виглядом спортивних товарів та спорядження. Маючи спеціальні знання, організатор схеми самостійно збирав та налаштовував зброю. Після комплектації «товар» продавали через інтернет-аукціони по всій території країни.За оперативною інформацією, протягом цього року учасники угруповання отримали понад 100 закордонних відправлень із нелегальним товаром. Серед зброї, яку зловмисники ввезли за цією схемою, зокрема, пістолети «Glock», «Ruger», рушниці «Hatsan».Затримали організатора угруповання під час отримання чергової міжнародної посилки із комплектуючими до бойового пістолета.Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до контрабанди зброї.

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