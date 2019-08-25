Біля Рівного жінка застрелила чоловіка та ледь не вбила доньку





Від отриманих травм 45-річний чоловік загинув, а 13-річну доньку із множинними проникаючими пораненнями грудної клітки госпіталізували, інформує



Причетною до вчинених злочинів виявилася їхня дружина та матір, яка і сама намагалася покінчити життя самогубством.



Сталося це у житловому масиві неподалік Рівного на території Білокриницької сільської ради. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річна жінка здійснила постріли у власного чоловіка та у доньку. Потерпілий ще зміг зателефонувати до батька, який викликав поліцію. Однак від спричинених травм 45-річний власник будинку загинув. Його тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.



Дівчинку каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні. У медзаклад доправили і 44-річну зловмисницю із різаними ранами рук та кульовим пораненням у скроню без свідомості. Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і вона перебуває у спецпалаті під охороною. Її стан лікарі оцінюють як стабільний, а доньці проводять оперативне втручання.





За результатами огляду місця події, який здійснювали слідчі обласного управління та Рівненського районного відділення за процесуального керівництва прокуратури, вилучили всю необхідну слідову інформацію, зокрема травматичну зброю та револьвер під патрон Флобера.





Що спонукало 44-річну жінку до вчинення таких злочинів, встановлюють поліцейські у рамках досудового розслідування за фактами умисного вбивства та замаху на умисне вбивство малолітньої дитини за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України.



Тривають першочергові слідчі дії.





Сім’я характеризується позитивно. Загиблий працював у будівельній фірмі, а підозрювана займалася викладацькою діяльністю.



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