У місті на Волині на перехресті зіткнулися дві автівки. ФОТО
05 вересень, 23:25
5-го вересня близько 21:30 у Нововолинську трапилася ДТП на перехресті вулиці Нововолинської та проспекту Дружби.
Зіткнулися дві легкові автівки: Ауді та Фіат. Про це пише БУГ.
На місці автопригоди працює поліція.
Як дізналися на місці події журналісти БУГу, за словами водія Ауді, він їхав зі сторони світлофора по проспекту Дружби, яка є головною дорогою. Фіат виїхав на перехрестя з другорядної дороги по вулиці Нововолинській в бік олійно-жирового комбінату.
У результаті ДТП немає потерпілих.
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Зіткнулися дві легкові автівки: Ауді та Фіат. Про це пише БУГ.
На місці автопригоди працює поліція.
Як дізналися на місці події журналісти БУГу, за словами водія Ауді, він їхав зі сторони світлофора по проспекту Дружби, яка є головною дорогою. Фіат виїхав на перехрестя з другорядної дороги по вулиці Нововолинській в бік олійно-жирового комбінату.
У результаті ДТП немає потерпілих.
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