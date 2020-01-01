У місті на Волині на перехресті зіткнулися дві автівки. ФОТО





Зіткнулися дві легкові автівки: Ауді та Фіат. Про це пише



На місці автопригоди працює поліція.



Як дізналися на місці події журналісти БУГу, за словами водія Ауді, він їхав зі сторони світлофора по проспекту Дружби, яка є головною дорогою. Фіат виїхав на перехрестя з другорядної дороги по вулиці Нововолинській в бік олійно-жирового комбінату.



У результаті ДТП немає потерпілих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го вересня близько 21:30 у Нововолинську трапилася ДТП на перехресті вулиці Нововолинської та проспекту Дружби.Зіткнулися дві легкові автівки: Ауді та Фіат. Про це пише БУГ На місці автопригоди працює поліція.Як дізналися на місці події журналісти БУГу, за словами водія Ауді, він їхав зі сторони світлофора по проспекту Дружби, яка є головною дорогою. Фіат виїхав на перехрестя з другорядної дороги по вулиці Нововолинській в бік олійно-жирового комбінату.У результаті ДТП немає потерпілих.

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