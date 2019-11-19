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«Волинь» програла «Кременю» на старті футбольної Першої ліги

«Волинь» програла «Кременю» на старті футбольної Першої ліги
У національній першості України з футболу серед команд Першої ліги відбулися матчі стартового туру.

Луцька "Волинь" на домашньому стадіоні "Авангард" поступилася клубу "Кремень" (Кременчук) - 2:3, повідомляє Укрінформ.

В інших матчах першого туру "Кристал" (Херсон) програв "Миколаєву" - 1:2, "Альянс" (Долина) взяв верх над "ВПК-Агро" (Шевченківка) - 3:2, "Авангард" (Краматорськ) зазнав поразку від одеського "Чорноморця" - 1:2, а харківський "Металіст-1925" розійшовся миром з "Нивою" (Тернопіль) - 1:1.

Поєдинки "Агробізнес" (Волочиськ) - "Полісся" (Житомир), "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) та "Оболонь" (Київ) - "Верес" (Рівне) перенесені через позитивні тести на коронавірус у гравців деяких команд.

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Теги: Волинь, футбол, Кремень, Перша ліга
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