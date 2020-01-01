Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку
Сьогодні, 03:38
Суддя Камінь-Каширського районного суду Олеся Антонюк розглянула справу про адміністративне правопорушення, що надійшла від Камінь-Каширського відділу поліції щодо безробітного уродженця Каменя-Каширського району.
Слухання справи відбулось 25 серпня. Про це йдеться у постанові суду, пише Район.Камінь-Каширський.
Підсудний безпричинно чіплявся до своєї дружини та дочки, погрожував їм фізичною розправою, лаявся, намагався затіяти бійку, внаслідок чого завдав шкоду психічному здоров`ю останніх, чим вчинив домашнє насильство.
Суддя постановила визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти на нього штраф в розмірі 204 гривні. Також він заплатить у дохід держави судовий збір у розмірі 420 гривень.
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Слухання справи відбулось 25 серпня. Про це йдеться у постанові суду, пише Район.Камінь-Каширський.
Підсудний безпричинно чіплявся до своєї дружини та дочки, погрожував їм фізичною розправою, лаявся, намагався затіяти бійку, внаслідок чого завдав шкоду психічному здоров`ю останніх, чим вчинив домашнє насильство.
Суддя постановила визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти на нього штраф в розмірі 204 гривні. Також він заплатить у дохід держави судовий збір у розмірі 420 гривень.
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