вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку

Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку
Суддя Камінь-Каширського районного суду Олеся Антонюк розглянула справу про адміністративне правопорушення, що надійшла від Камінь-Каширського відділу поліції щодо безробітного уродженця Каменя-Каширського району.

Слухання справи відбулось 25 серпня. Про це йдеться у постанові суду, пише Район.Камінь-Каширський.

Підсудний безпричинно чіплявся до своєї дружини та дочки, погрожував їм фізичною розправою, лаявся, намагався затіяти бійку, внаслідок чого завдав шкоду психічному здоров`ю останніх, чим вчинив домашнє насильство.

Суддя постановила визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти на нього штраф в розмірі 204 гривні. Також він заплатить у дохід держави судовий збір у розмірі 420 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: домашнє насилля, Камінь-Каширський, суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку
Сьогодні, 03:38
«Тут ви зустрінете Карпу, Положинського і навіть живого Кузьму»: лідер «Фіолету» видав другий роман
Сьогодні, 02:38
Керівників ДФС Тернопільщини звинувачують у розтраті 60 тонн вилученого алкоголю
Сьогодні, 01:29
У Луцьку через аварію кілька вулиць залишились без гарячої води
Сьогодні, 00:15
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку
01 липень, 22:25
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
31 серпень, 04:26
Суд оштрафував волинянина за те, що він вдарив машину патрульних Суд оштрафував волинянина за те, що він вдарив машину патрульних
30 серпень, 04:04
У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир У селі поблизу Луцька неповнолітній на автомобілі врізався у дерево, постраждав пасажир
07 серпень, 04:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку
Сьогодні, 03:38
 0
«Тут ви зустрінете Карпу, Положинського і навіть живого Кузьму»: лідер «Фіолету» видав другий роман
Сьогодні, 02:38
 0
Керівників ДФС Тернопільщини звинувачують у розтраті 60 тонн вилученого алкоголю
Сьогодні, 01:29
 0
У Луцьку через аварію кілька вулиць залишились без гарячої води
Сьогодні, 00:15
 0
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8