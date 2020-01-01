У Луцьку через аварію кілька вулиць залишились без гарячої води





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Через витік на трубопроводах гарячого водопостачання тимчасово припинив роботу ЦТП на просп. Відродження, 12. У зв’язку з цим без послуги з постачання гарячої води залишилися багатоквартирні будинки на просп. Відродження, 7, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, вул. Сагайдачного, 20, 29, вул. Січова, 2.



Роботи з ліквідації витоку на даному напрямку ускладнені необхідністю заміни трубопроводів, прокладених під дорогою, і розпочнуться в понеділок, 7 вересня. Ймовірний термін виконання робіт – 2 дні.



Також без послуги з постачання гарячої води залишилися багатоквартирні будинки на вул. Карпенка-Карого, 9, 11, вул. Липинського, 1, 2. Роботи з ліквідації витоку на даному напрямку запланували на 6 вересня.



Без гарячої води залишаються споживачі на вул. Домни Гордіюк і вул. Наливайка. У суботу, на даному напрямку виконали підготовчі роботи. Роботи з відновлення трубопроводів із заміною 6 м труби діаметром 376 мм продовжаться в понеділок, 7 вересня.

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