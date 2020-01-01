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У Луцьку через аварію кілька вулиць залишились без гарячої води

У Луцьку через аварію кілька вулиць залишились без гарячої води
У Луцьку кілька вулиць залишились без гарячої води через витік на трубопроводах гарячого водопостачання.

Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

Через витік на трубопроводах гарячого водопостачання тимчасово припинив роботу ЦТП на просп. Відродження, 12. У зв’язку з цим без послуги з постачання гарячої води залишилися багатоквартирні будинки на просп. Відродження, 7, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, вул. Сагайдачного, 20, 29, вул. Січова, 2.

Роботи з ліквідації витоку на даному напрямку ускладнені необхідністю заміни трубопроводів, прокладених під дорогою, і розпочнуться в понеділок, 7 вересня. Ймовірний термін виконання робіт – 2 дні.

Також без послуги з постачання гарячої води залишилися багатоквартирні будинки на вул. Карпенка-Карого, 9, 11, вул. Липинського, 1, 2. Роботи з ліквідації витоку на даному напрямку запланували на 6 вересня.

Без гарячої води залишаються споживачі на вул. Домни Гордіюк і вул. Наливайка. У суботу, на даному напрямку виконали підготовчі роботи. Роботи з відновлення трубопроводів із заміною 6 м труби діаметром 376 мм продовжаться в понеділок, 7 вересня.

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Теги: Луцьктепло. гаряча вода, аварія
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