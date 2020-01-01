Не вистачає лікарів: у Тернополі не справляються з кількістю хворих на COVID-19





Про це повідомив директор лікарні Ярослав Чайківський, пише



У Тернопільській лікарні швидкої допомоги завантаженість хворих складає 50 ліжок – медики справляються, однак якщо 150 хворих – рук не вистачає. Тоді на допомогу переводять медиків з інших відділень.



За словами Чайківського, проблеми з персоналом вирішують самостійно, ніхто не допомагає.



"Кисневик, який прийшов на добу, він 29 раз ішов з балоном і підключав цей балон. Він розповів, що на жодну хвилину не закрив очі, тільки носив балони з киснем, хтось мав би розділити його участь", – розповів Чайківський.



У серпні очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що наразі по всій Україні вакантні п'ять тисяч лікарських посад. Найбільше бракує лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів.



У Тернопільській області хворобу виявили у 7 067 людей. За минулу добу захворіли 226 тернополян.



Від початку епідемії в країні, на Тернопільщині 3 340 вже одужали, але 82 пацієнтів померли під час перебігу захворювання.



До слова, на початку епідемії в Україні на Тернопільщині була досить складна ситуація, регіон одним із перших зазнав втрат через COVID-19, особливо складна ситуація була в Монастирську.



Лікарі ще тоді розповідали про проблеми із забезпеченістю лікарень та неготовність регіону до епідемії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Тернопільщині у лікарні швидкої допомоги не вистачає медиків, які працюють з хворими на COVID-19. Лікарі не хочуть працювати через низьку зарплату.Про це повідомив директор лікарні, пише Суспільне У Тернопільській лікарні швидкої допомоги завантаженість хворих складає 50 ліжок – медики справляються, однак якщо 150 хворих – рук не вистачає. Тоді на допомогу переводять медиків з інших відділень.За словами Чайківського, проблеми з персоналом вирішують самостійно, ніхто не допомагає."Кисневик, який прийшов на добу, він 29 раз ішов з балоном і підключав цей балон. Він розповів, що на жодну хвилину не закрив очі, тільки носив балони з киснем, хтось мав би розділити його участь", – розповів Чайківський.У серпні очільник Міністерства охорони здоров'ясказав, що наразі по всій Україні вакантні п'ять тисяч лікарських посад. Найбільше бракує лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів.У Тернопільській області хворобу виявили у 7 067 людей. За минулу добу захворіли 226 тернополян.Від початку епідемії в країні, на Тернопільщині 3 340 вже одужали, але 82 пацієнтів померли під час перебігу захворювання.До слова, на початку епідемії в Україні на Тернопільщині була досить складна ситуація, регіон одним із перших зазнав втрат через COVID-19, особливо складна ситуація була в Монастирську.Лікарі ще тоді розповідали про проблеми із забезпеченістю лікарень та неготовність регіону до епідемії.

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