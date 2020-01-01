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Керівників ДФС Тернопільщини звинувачують у розтраті 60 тонн вилученого алкоголю

Керівників ДФС Тернопільщини звинувачують у розтраті 60 тонн вилученого алкоголю
На Тернопільщині працівникам Державної фіскальної служби повідомили про підозру у розтраті вилученого майна, а саме близько 60 тонн алкоголю.

Нацполіція Тернопільської області підозрює керівника одного з управлінь ДФС, керівників та заступників відділів, слідчого та інспектора. Про це інформує пресслужба поліції.

За даними правоохоронців, підозрювані, зловживаючи своїм службовим становищем, передали на знищення 60 тонн алкогольних напоїв приватному підприємству. За рішенням суду товар повинні були передати на технічну переробку спеціалізованому Держпідприємству.

Експертиза встановила, що внаслідок такого знищення державний бюджет втратив понад 120 тис. грн.

Підозрюваним повідомили про підозру за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 382 (Невиконання судового рішення) КК України.


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Теги: ДФС, поліція, алкоголь, ДБР
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