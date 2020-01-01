вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 6 вересня

Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.55, а продаж – 27.68.

Євро при купівлі становить –32.50, продажу – 32.50.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,30, продаж – 7,38.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:01
Під час карантину луцькі театрали підготувати дві прем’єри. ВІДЕО
Сьогодні, 08:26
Не вистачає лікарів: у Тернополі не справляються з кількістю хворих на COVID-19
Сьогодні, 07:20
На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО
Сьогодні, 06:23
Біля Рівного жінка застрелила чоловіка та ледь не вбила доньку
Сьогодні, 05:36
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 4 вересня Курс валют у Луцьку на 4 вересня
04 вересень, 09:19
Курс валют у Луцьку на 3 вересня Курс валют у Луцьку на 3 вересня
03 вересень, 09:02
Курс валют у Луцьку на 2 вересня Курс валют у Луцьку на 2 вересня
02 вересень, 09:07
Долар і євро розпочали осінь із здорожчання: курс валют у Луцьку на 1 вересня Долар і євро розпочали осінь із здорожчання: курс валют у Луцьку на 1 вересня
01 вересень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:01
 0
Під час карантину луцькі театрали підготувати дві прем’єри. ВІДЕО
Сьогодні, 08:26
 0
Не вистачає лікарів: у Тернополі не справляються з кількістю хворих на COVID-19
Сьогодні, 07:20
 0
На Волині виставили на аукціон недобудований завод. ФОТО
Сьогодні, 06:23
 0
Біля Рівного жінка застрелила чоловіка та ледь не вбила доньку
Сьогодні, 05:36
 0
Медіа
відео
1/8