вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відомо, де і коли можна попрощатися з волинським спортсменом з інвалідністю, який помер на змаганнях в Херсоні

Стало відомо, де і коли можна попрощатися з волинським спортсменом з інвалідністю, який помер на змаганнях в Херсоні
У Рожищі в неділю, 6 вересня, о 12:30 годині на вулиці Шведа, 14 відбудеться панахида за померлим спортсменом Миколою Стасюком.

Про це повідомила сестра Миколи – Алла Ковальчук, - йдеться на сайті Рожищенської міськради.

Поховають його на міському кладовищі у Рожищі.

Нагадаємо, спортсмен помер, 4 вересня, на Херсонщині, де брав участь у змаганнях. Чоловік мав інвалідність II групи (ДЦП).

Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Просять допомогти родині волинського спортсмена з інвалідністю, який раптово помер на змаганнях в Херсоні

Він був прапороносцем збірної команди області з легкої атлетики, кандидатом в майстри спорту України з поштовху ядра, чемпіоном України з легкої атлетики з метання спису серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність І групи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Микола Стасюк, смерть, похорон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» розігрують подарунки*
Сьогодні, 10:17
6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:02
Стало відомо, де і коли можна попрощатися з волинським спортсменом з інвалідністю, який помер на змаганнях в Херсоні
Сьогодні, 09:39
В Україні за добу – 2 107 випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:01
Схожі новини
Просять допомогти родині волинського спортсмена з інвалідністю, який раптово помер на змаганнях в Херсоні Просять допомогти родині волинського спортсмена з інвалідністю, який раптово помер на змаганнях в Херсоні
05 вересень, 14:24
Померла вчителька луцької гімназії Померла вчителька луцької гімназії
31 липень, 09:13
Помер волинський боєць УПА Помер волинський боєць УПА
05 червень, 09:10
На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
26 січень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» розігрують подарунки*
Сьогодні, 10:17
 0
6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:02
 0
Стало відомо, де і коли можна попрощатися з волинським спортсменом з інвалідністю, який помер на змаганнях в Херсоні
Сьогодні, 09:39
 0
В Україні за добу – 2 107 випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:01
 0
Медіа
відео
1/8