Стало відомо, де і коли можна попрощатися з волинським спортсменом з інвалідністю, який помер на змаганнях в Херсоні
Сьогодні, 09:39
У Рожищі в неділю, 6 вересня, о 12:30 годині на вулиці Шведа, 14 відбудеться панахида за померлим спортсменом Миколою Стасюком.
Про це повідомила сестра Миколи – Алла Ковальчук, - йдеться на сайті Рожищенської міськради.
Поховають його на міському кладовищі у Рожищі.
Нагадаємо, спортсмен помер, 4 вересня, на Херсонщині, де брав участь у змаганнях. Чоловік мав інвалідність II групи (ДЦП).
Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Просять допомогти родині волинського спортсмена з інвалідністю, який раптово помер на змаганнях в Херсоні
Він був прапороносцем збірної команди області з легкої атлетики, кандидатом в майстри спорту України з поштовху ядра, чемпіоном України з легкої атлетики з метання спису серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність І групи.
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Про це повідомила сестра Миколи – Алла Ковальчук, - йдеться на сайті Рожищенської міськради.
Поховають його на міському кладовищі у Рожищі.
Нагадаємо, спортсмен помер, 4 вересня, на Херсонщині, де брав участь у змаганнях. Чоловік мав інвалідність II групи (ДЦП).
Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Просять допомогти родині волинського спортсмена з інвалідністю, який раптово помер на змаганнях в Херсоні
Він був прапороносцем збірної команди області з легкої атлетики, кандидатом в майстри спорту України з поштовху ядра, чемпіоном України з легкої атлетики з метання спису серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність І групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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