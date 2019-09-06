6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:02
6 вересня в народному календарі вшановують Євтихія Тихого, який був учнем Іоанна Богослова.
Святий переніс багато страждань: його мучили голодом, кидали в вогонь, катували, віддавали на поживу диким тваринам, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Петро, Арсен, Георгій.
Народні прикмети на 6 вересня
– Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь.
– Якщо людина народилася 6 вересня, то за прикметами, в якості талісмана рекомендується носити халцедон.
– Синиця кричить 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою.
– Багато жолудів зросло 6 вересня – зима буде довгою і суворою.
Що можна робити 6 вересня
- Кажуть, що сьогодні потрібно встигнути зібрати врожай, щоб його не пошкодили вітри, опади і холод.
- Людям, які цього дня день будуть багато часу проводити в місцях великого скупчення людей, варто одягнути лляний одяг. Цей матеріал має позитивну енергетику і допоможе відновити втрачені сили.
Що не можна робити 6 вересня
Щоб уникнути трауру, варто одягати ошатний та світлий одяг. Це дозволить не накликати біду.
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Святий переніс багато страждань: його мучили голодом, кидали в вогонь, катували, віддавали на поживу диким тваринам, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Петро, Арсен, Георгій.
Народні прикмети на 6 вересня
– Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь.
– Якщо людина народилася 6 вересня, то за прикметами, в якості талісмана рекомендується носити халцедон.
– Синиця кричить 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою.
– Багато жолудів зросло 6 вересня – зима буде довгою і суворою.
Що можна робити 6 вересня
- Кажуть, що сьогодні потрібно встигнути зібрати врожай, щоб його не пошкодили вітри, опади і холод.
- Людям, які цього дня день будуть багато часу проводити в місцях великого скупчення людей, варто одягнути лляний одяг. Цей матеріал має позитивну енергетику і допоможе відновити втрачені сили.
Що не можна робити 6 вересня
Щоб уникнути трауру, варто одягати ошатний та світлий одяг. Це дозволить не накликати біду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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