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6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 вересня в народному календарі вшановують Євтихія Тихого, який був учнем Іоанна Богослова.

Святий переніс багато страждань: його мучили голодом, кидали в вогонь, катували, віддавали на поживу диким тваринам, - пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Петро, Арсен, Георгій.

Народні прикмети на 6 вересня

– Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь.

– Якщо людина народилася 6 вересня, то за прикметами, в якості талісмана рекомендується носити халцедон.

– Синиця кричить 6 вересня – скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою.

– Багато жолудів зросло 6 вересня – зима буде довгою і суворою.

Що можна робити 6 вересня

- Кажуть, що сьогодні потрібно встигнути зібрати врожай, щоб його не пошкодили вітри, опади і холод.

- Людям, які цього дня день будуть багато часу проводити в місцях великого скупчення людей, варто одягнути лляний одяг. Цей матеріал має позитивну енергетику і допоможе відновити втрачені сили.

Що не можна робити 6 вересня

Щоб уникнути трауру, варто одягати ошатний та світлий одяг. Це дозволить не накликати біду.

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Теги: свято, 6 вересня
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