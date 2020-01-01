У «ПортCity» розігрують подарунки*

У ТРЦ "ПортCity" розігрують айфон, плеєр і смарт-годинник.Про це повідомляє адміністрація закладу.Для цього необхідно до 20 жовтня 2020 року здійснити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 300 гривень. Вказати ПІБ та номер телефону на звороті чеку та опустути у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі торгово-розважального центру.* Розігрують 3 подарунки (Iphone X, iPod, Apple Watch 5)** Присутність на розіграші обов'язкова (з собою необхідно мати документи, що посвідчують особу).Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського 1, ТРЦ ПортCity.