вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» розігрують подарунки*

У «ПортCity» розігрують подарунки*
У ТРЦ "ПортCity" розігрують айфон, плеєр і смарт-годинник.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Для цього необхідно до 20 жовтня 2020 року здійснити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 300 гривень. Вказати ПІБ та номер телефону на звороті чеку та опустути у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі торгово-розважального центру.

* Розігрують 3 подарунки (Iphone X, iPod, Apple Watch 5)
** Присутність на розіграші обов'язкова (з собою необхідно мати документи, що посвідчують особу).

Адреса: м. Луцьк, Сухомлинського 1, ТРЦ ПортCity.

У «ПортCity» розігрують подарунки*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, розіграш, Iphone
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» розігрують подарунки*
Сьогодні, 10:17
6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:02
Стало відомо, де і коли можна попрощатися з волинським спортсменом з інвалідністю, який помер на змаганнях в Херсоні
Сьогодні, 09:39
В Україні за добу – 2 107 випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:01
Схожі новини
У «ПортCity» розігрують велосипеди для родини* У «ПортCity» розігрують велосипеди для родини*
27 липень, 10:10
У ТРЦ «ПортCity» розігрують велосипеди для родин* У ТРЦ «ПортCity» розігрують велосипеди для родин*
22 липень, 17:00
У «ПортCity» розігрують комплекти велосипедів для родини* У «ПортCity» розігрують комплекти велосипедів для родини*
19 червень, 16:46
Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море* Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
15 лютий, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» розігрують подарунки*
Сьогодні, 10:17
 0
6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:02
 0
Стало відомо, де і коли можна попрощатися з волинським спортсменом з інвалідністю, який помер на змаганнях в Херсоні
Сьогодні, 09:39
 0
В Україні за добу – 2 107 випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:01
 0
Медіа
відео
1/8