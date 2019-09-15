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Двоє відомих українців стали фіналістами престижної літературної премії у Польщі

Двоє відомих українців стали фіналістами престижної літературної премії у Польщі
Через півтора місяці у Вроцлаві оголосять володаря літературної премії Центральної Європи “Ангелус”- 2020.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт angelus.com.pl, стали відомими імена 7 фіналістів премії за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою у 2019 році.

Серед них є і два представника України: Сергій Жадан та Таня Маларчук. Повен список фіналістів та їхніх творів виглядає так:

- Капка Кассабова (Болгарія), “Границя. На краю Європи/Granica. Na krawędzi Europy”
- Сергій Лебедєв (Росія), “Діти Кроноса/Дети Кроноса”
- Міколай Лозінський (Польща), “Страмер/Stramer”
- Таня Маларчук (Україна), “Забуття”
- Павел Пьотр Решка (Польща), “Скрубери. Шукачі єврейського золота/Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złotа”
- Горан Войнович (Словенія), “Моя Югославія”
- Сергій Жадан (Україна), “Інтернат”

Ім’я цьогорічного переможця оголосять 17 жовтня 2020 року під час спільного гала-конкурсу Angelus та Вроцлавської поетичної премії SILESIUS. Письменник отримає чек на 150 тисяч злотих та статуетку авторства вроцлавської різьбярки Еви Россано.

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Теги: премія, література
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