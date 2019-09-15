Двоє відомих українців стали фіналістами престижної літературної премії у Польщі





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Серед них є і два представника України: Сергій Жадан та Таня Маларчук. Повен список фіналістів та їхніх творів виглядає так:



- Капка Кассабова (Болгарія), “Границя. На краю Європи/Granica. Na krawędzi Europy”

- Сергій Лебедєв (Росія), “Діти Кроноса/Дети Кроноса”

- Міколай Лозінський (Польща), “Страмер/Stramer”

- Таня Маларчук (Україна), “Забуття”

- Павел Пьотр Решка (Польща), “Скрубери. Шукачі єврейського золота/Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złotа”

- Горан Войнович (Словенія), “Моя Югославія”

- Сергій Жадан (Україна), “Інтернат”



Ім’я цьогорічного переможця оголосять 17 жовтня 2020 року під час спільного гала-конкурсу Angelus та Вроцлавської поетичної премії SILESIUS. Письменник отримає чек на 150 тисяч злотих та статуетку авторства вроцлавської різьбярки Еви Россано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через півтора місяці у Вроцлаві оголосять володаря літературної премії Центральної Європи “Ангелус”- 2020.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт angelus.com.pl, стали відомими імена 7 фіналістів премії за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою у 2019 році.Серед них є і два представника України: Сергій Жадан та Таня Маларчук. Повен список фіналістів та їхніх творів виглядає так:- Капка Кассабова (Болгарія), “Границя. На краю Європи/Granica. Na krawędzi Europy”- Сергій Лебедєв (Росія), “Діти Кроноса/Дети Кроноса”- Міколай Лозінський (Польща), “Страмер/Stramer”- Таня Маларчук (Україна), “Забуття”- Павел Пьотр Решка (Польща), “Скрубери. Шукачі єврейського золота/Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złotа”- Горан Войнович (Словенія), “Моя Югославія”- Сергій Жадан (Україна), “Інтернат”Ім’я цьогорічного переможця оголосять 17 жовтня 2020 року під час спільного гала-конкурсу Angelus та Вроцлавської поетичної премії SILESIUS. Письменник отримає чек на 150 тисяч злотих та статуетку авторства вроцлавської різьбярки Еви Россано.

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