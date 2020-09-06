Від коронавірусу помер прокурор Хмельницької області

Олег Синишин, який останні шість років очолював прокуратуру Хмельницької області, помер ввечері 5 вересня від коронавірусу.



Про це повідомив у соцмережі голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, - пишуть



За його словами, 31 серпня Синишина госпіталізували з підтвердженим діагнозом Covid-19, а 5 вересня він помер.



Місцеві ЗМІ пишуть, що у прокурора виявили супутні захворювання, які ускладнили перебіг хвороби.



Олегу Синишину було 43 роки. Він декілька днів не дожив до свого 44-річчя (21 вересня).



За 22 роки кар’єри працював на різних посадах у прокуратурі Львівської прокуратури, старшим прокурором відділу організації роботи і контролю виконання організаційно-контрольного управління Головного управління організаційного та правового забезпечення Генпрокуратури України, старшим помічником генпрокурора.

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