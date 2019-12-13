У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:48
У Луцьку відбувся 5-й ювілейний «Лучеськ півмарафон 2020». Ця подія зібрала сотні спортсменів-професіоналів та аматорів, а також чимало глядачів.
Спортивне дійство стартувало 6 вересня зранку на проспекті Волі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Організатори влаштували традиційні забіги на 5, 10 і 21 кілометр.
Нагадаємо, у зв’язку з цим заходом рух автотранспорту на маршрутах змагання обмежили.
Перед початком забігу учасники проводили розминку, аби не травмуватися під час забігу.
Тож пропонуємо вам переглянути фоторепортаж Інформаційного агентства ВолиньPost із півмарафону.
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Спортивне дійство стартувало 6 вересня зранку на проспекті Волі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Організатори влаштували традиційні забіги на 5, 10 і 21 кілометр.
Нагадаємо, у зв’язку з цим заходом рух автотранспорту на маршрутах змагання обмежили.
Перед початком забігу учасники проводили розминку, аби не травмуватися під час забігу.
Тож пропонуємо вам переглянути фоторепортаж Інформаційного агентства ВолиньPost із півмарафону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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