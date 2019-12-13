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У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся 5-й ювілейний «Лучеськ півмарафон 2020». Ця подія зібрала сотні спортсменів-професіоналів та аматорів, а також чимало глядачів.

Спортивне дійство стартувало 6 вересня зранку на проспекті Волі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Організатори влаштували традиційні забіги на 5, 10 і 21 кілометр.

Нагадаємо, у зв’язку з цим заходом рух автотранспорту на маршрутах змагання обмежили.

Перед початком забігу учасники проводили розминку, аби не травмуватися під час забігу.

Тож пропонуємо вам переглянути фоторепортаж Інформаційного агентства ВолиньPost із півмарафону.

У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся «Лучеськ півмарафон 2020». ФОТОРЕПОРТАЖ


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Теги: Лучеськ півмарафон, забіг
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