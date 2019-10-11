На Волині фермер вирощує 25 сортів кавунів. ВІДЕО

Василь Сидорук.



Він розповів



Торік, каже фермер, було два гектари, цієї весни збільшив площу і кількість сортів. Зі слів чоловіка, погода цього року не сприяла врожайності баштанних.



"Поганий старт був. Коли садили були холодні дощі. Вісім з половиною тисяч саджанців мусив пересадити. Не зміг другий раз культивацію зробити, зілля дуже багато, бо хімію не використовую. Тільки сапка і культиватор", - каже Василь Сидорук.



"Баронеса" – один із 25 сортів кавунів, каже фермер. Вирощує їх поблизу села Мирин Квельського району. Площа баштану – п’ять гектарів. Від хвороб захищає рослину біопрепаратами. Нині збирає врожай. Чоловік каже, що вродило на 30% менше. Торік було по 60 тон з гектара, наразі – близько 40-ка.



"Це у нас кавун "Бонта", гібрид. Шкірка тоненька, у середині червоний. Дуже солодкий, перший рік його саджу, дуже задоволений. Приїздять люди для себе купують, на магазини купують. Мають оптом забирати", - розповів він.



Василь Сидорук показує і розповідає про експериментальну ділянку: на ній садив по сто саджанців різних сортів. Серед них – "Місячний кавун", каже фермер. Випробовує різні сорти, щоб обрати найкращі для Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 сортів кавунів виростив волинянинВін розповів Суспільному , що баштанною культурою займається другий рік. Із насінин вирощує у теплиці розсаду, потім висаджує у поле і доглядає.Торік, каже фермер, було два гектари, цієї весни збільшив площу і кількість сортів. Зі слів чоловіка, погода цього року не сприяла врожайності баштанних."Поганий старт був. Коли садили були холодні дощі. Вісім з половиною тисяч саджанців мусив пересадити. Не зміг другий раз культивацію зробити, зілля дуже багато, бо хімію не використовую. Тільки сапка і культиватор", - каже Василь Сидорук."Баронеса" – один із 25 сортів кавунів, каже фермер. Вирощує їх поблизу села Мирин Квельського району. Площа баштану – п’ять гектарів. Від хвороб захищає рослину біопрепаратами. Нині збирає врожай. Чоловік каже, що вродило на 30% менше. Торік було по 60 тон з гектара, наразі – близько 40-ка."Це у нас кавун "Бонта", гібрид. Шкірка тоненька, у середині червоний. Дуже солодкий, перший рік його саджу, дуже задоволений. Приїздять люди для себе купують, на магазини купують. Мають оптом забирати", - розповів він.Василь Сидорук показує і розповідає про експериментальну ділянку: на ній садив по сто саджанців різних сортів. Серед них – "Місячний кавун", каже фермер. Випробовує різні сорти, щоб обрати найкращі для Волині.

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