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На Волині фермер вирощує 25 сортів кавунів. ВІДЕО

На Волині фермер вирощує 25 сортів кавунів. ВІДЕО
25 сортів кавунів виростив волинянин Василь Сидорук.

Він розповів Суспільному, що баштанною культурою займається другий рік. Із насінин вирощує у теплиці розсаду, потім висаджує у поле і доглядає.

Торік, каже фермер, було два гектари, цієї весни збільшив площу і кількість сортів. Зі слів чоловіка, погода цього року не сприяла врожайності баштанних.

"Поганий старт був. Коли садили були холодні дощі. Вісім з половиною тисяч саджанців мусив пересадити. Не зміг другий раз культивацію зробити, зілля дуже багато, бо хімію не використовую. Тільки сапка і культиватор", - каже Василь Сидорук.

"Баронеса" – один із 25 сортів кавунів, каже фермер. Вирощує їх поблизу села Мирин Квельського району. Площа баштану – п’ять гектарів. Від хвороб захищає рослину біопрепаратами. Нині збирає врожай. Чоловік каже, що вродило на 30% менше. Торік було по 60 тон з гектара, наразі – близько 40-ка.

"Це у нас кавун "Бонта", гібрид. Шкірка тоненька, у середині червоний. Дуже солодкий, перший рік його саджу, дуже задоволений. Приїздять люди для себе купують, на магазини купують. Мають оптом забирати", - розповів він.

Василь Сидорук показує і розповідає про експериментальну ділянку: на ній садив по сто саджанців різних сортів. Серед них – "Місячний кавун", каже фермер. Випробовує різні сорти, щоб обрати найкращі для Волині.


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Теги: кавуни, фермер, Волинь
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