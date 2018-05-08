У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 17:05
Традиційно щовівторка у кінотеатрі "PremierCity" проходить "День глядача".
В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень, - інформують у пресслужбі закладу.
Термін дії акції до 31.12.2020.
* Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.
** Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня згідно з прейскурантом цін кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88. Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського, 1, 3-й поверх
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В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень, - інформують у пресслужбі закладу.
Термін дії акції до 31.12.2020.
* Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.
** Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня згідно з прейскурантом цін кінотеатру.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88. Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського, 1, 3-й поверх
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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