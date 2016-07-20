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У Чернівецькій області родина з дев'яти осіб отруїлася зіпсованими продуктами

У Чернівецькій області родина з дев'яти осіб отруїлася зіпсованими продуктами
У суботу, 5 вересня, до Сторожинецької районної лікарні Чернівецької області з харчовим отруєнням потрапили дев'ятеро членів однієї родини – троє дорослих та шестеро дітей.

Про це пише ТСН.

"Постраждалі є жителями села Зруб-Комарівці, віком від трьох місяців до 53 років. Зі слів потерпілих, причиною їхнього стану можуть бути протерміновані продукти харчування. Наразі всі вони перебувають в лікарні під наглядом медичних працівників. Стан постраждалих задовільний, загрози життю немає", - повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Якими саме зіпсованими продуктами отруїлася родина, не повідомляють.

Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Теги: родина, отруєння, продукти
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