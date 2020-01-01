Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1.Магазин Бондаревич,ФАП, с.Терешківці вул.Молодіжна, Хуторянська, Діброва.
2. с.Квасів Вул.Залипа.
3. с.Сергіївка Вул.Лісова.
4. с.Зелена, Ковельмолоко, Укрпошта, магазин, клуб, Школа, ПАТ Електро, церкаа, ФАП, ТзОВ Зелена. с.Зелена вул.Рузаки, Комачівська, Берестечківська, Дегтярня
Іваничівський район
1. КТП-47 с.Грибовиця 10:00 – 17:00 с.Грибовиця:
школа,
АТС,
дит. садок с.Грибовиця вул.Шкільна 2-47; 48-84.вул.Радянська 1-13
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 від ЗТП-173 9:30 – 17:00 смт.Іваничі вул.Спортивна, Молодіжна 1-8,11,27, Франка, Незалежності18,20. вул.Провулок Тихий 3-14
Камінь-Каширський район
1. ЩТП-277 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-1 09:40-17:00 Церква ХВЄ с.Підріччя Вул Миру, Вул Ветеранів, пров. Гагаріна, Вул Восьмого Березня,вул..Лісна,Вул.Набережна
2. КТП-186 Л-5 09:00-17:00 М.камінь-Каширський пров. Нова Воля, Вул ВасиляКмецинського, Вул Східна, Вул Дачна, Вул Воля
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 10:00-16:00 ______
с. Омельне вул.Шляхова,буд.1-37/непарні/, буд.2-28/непарні/,
вул.Жовтнева,буд.3-30,
вул.Поліська,буд.17-33/непарні/,22,24,28,
вул.Шляхова,буд.30-42/парні/,
3. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-23 9:00-17:00 ТзОВ "Царство Нептуна" - виробниче приміщення
Рак Галина Іванівна - виробниче приміщення с. Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49(непарні),
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.Володимира Зарадюка (Кірова), 10-34,
вул.Космонавтів, 24-56(парні),
вул.Садова,буд. 1-40,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 9:00-17:00 Свято-Покровська громада УПЦ - церква с.Мительно
вул. Суворова, буд.1,3-8,10,1
вул. Шкільна,
вул. Підлісна,
вул. Наливайка, буд.2,4,8,10
вул. Наливайка, буд.1-10,12
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ
с.Майдан
2. ПС 35/10 кВ №16 "Голоби"
(Л.16-01, 16-02, 16-03, 16-05, 16-07, 16-09, 16-14,16-17, 16-20
16-10,16-15, 317-07, 317-03, 317-01) 9:00-17:00 СВК"Вікторія"
Об'єднання "Злагода"
ФО Чашук І.Ю.
ФОП Корнійчук С.А.
СТзОВ"Дружба"
Львівська залізниця
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
Церква с.Битень
С/Р Радошин
ФО Ковган Д. Д.
ФОП Бобрик П.В.
"Центр сертиф.та експ. Насіння
Церква с.Погиньки
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
СТзОВ ім. І.Франка
ФОП Максаков В.А.
Церква с.Радошин
ФОП Василюк Я.П.
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ДП"УППУЗ"
Церква с. Нужель
СТзОВ"Дружба"
ФОП Чапко М.В.
С/Р Голоби
ТзОВ "В.Прометей"
СТ "Каскад-Плюс"
ПМП"Квант"
СТзОВ"Лан"
Церква с.М.Порськ
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
Церква с.В.Порськ
С/Р Поповичі
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Церква с.Поповичі
ТзОВ "Ніка-Добробут"
СВК"Калина"
Ф.О. Степанюк Л.С.
ФОП Дангол Л.А.
ФОП Глущук Л.М.
ФОП Носик Н.П.
ФОП Матвійчук Г.О.
ФОП Митчик В.Д.
ТзОВ "ПСП ОЙЛ"
Райкультвідділ Ков.РДА (кінотеатр)
ФОП Максимов М.М.
Ф.О. Сироватка Т.П.
ТзОВ "Марія" (ресторан «Полісся»)
ФОП Буховець Л,А.
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта" (супермаркет)
ФОП Салмін С.В.
ФОП Ровінська К.Є.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
КП "Наше селище"
Райкультвідділ Ков.РДА (муз школа)
ФОП Байда А.М.
ФОП Воробей Т.П.
Церква с.м.т.Голоби
Філія ДВТП"Волиньфар
ФОП Терещук І.В.
ФОП Семенюк Б.О.
НП ТзОВ"Турія"
МПП "Альфа" (ковбасний цех)
ФОП Мельничук А.В.
ВАТ"Цукровий завод"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ПП "Будагрооснастка"
ТзОВ "К.П.Верес"
ТОВ "Гранд Інвест Лімітед"
ПАТ "Спектр"
Ковельське МТМО
ФОП Семенюк О.О. (магазин «Олімп»)
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Кухар В.С.
ФОП Вегера С.В.
ФГ "Голобська Дарівка"
Ф.О.Ромащук Л.М.
СВК"Вікторія" ПС 35/10 кВ №16 "Голоби"
(Л.16-01, 16-02, 16-03, 16-05, 16-07, 16-09, 16-14, 16-17, 16-20
16-10,16-15, 317-07, 317-03, 317-01)
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Дитсадок №22
вул. Д.Народів 4, 4а
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ ЗТП 99 9:00-17:00 ФОП Богуш Ольга ІванівнаФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій ПавловичОб"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дімТзОВ "Фортуна"Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп мЛюбомль вул1 Травня Пушкінавул.Коновальця буд.6
2. ПЛ 04 кВ КТП 472 9:00-17:00
3. ПЛ 10 кВ Л 58-05 від ЛР 83 9:00-17:00 сСокіл Полапи частково
Любешівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ПС-35 «В. Глуша» до ЛР-61 10:00-17:00 Школа, Пошта, Клуб, ФАП, ПрАТ «Київстар» с. Невір, х. Глинище
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-1-КТП-43 9:00-17:00 кафе Волинь вул.Шухевича 20
ФОП Тимощук
ремонт автомобілів Іжик УЗУ
склад Іваничівське шосе 16 М.Нововолинськ:
вул.Центральна 1-7
с.Будятичі 10,12
в.Садова, 10
2. ПЛ-Л-2-Л-8-ТП-2 9:00-17:00 УТОС Нововолинська 8
ЖКП-1 нововолинська 8 М.Нововолинськ:
вул.Дорогиничівська
вул. Петрова
пров.Новий
вул. Автобусна 14
3. КЛ-Л-1-Л-6-ТП-8 9:00-17:00 М.Нововолинськ:
вул.Нововлинська 51,51А
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-159 9:00-17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1.Магазин Бондаревич,ФАП, с.Терешківці вул.Молодіжна, Хуторянська, Діброва.
2. с.Квасів Вул.Залипа.
3. с.Сергіївка Вул.Лісова.
4. с.Зелена, Ковельмолоко, Укрпошта, магазин, клуб, Школа, ПАТ Електро, церкаа, ФАП, ТзОВ Зелена. с.Зелена вул.Рузаки, Комачівська, Берестечківська, Дегтярня
Іваничівський район
1. КТП-47 с.Грибовиця 10:00 – 17:00 с.Грибовиця:
школа,
АТС,
дит. садок с.Грибовиця вул.Шкільна 2-47; 48-84.вул.Радянська 1-13
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 від ЗТП-173 9:30 – 17:00 смт.Іваничі вул.Спортивна, Молодіжна 1-8,11,27, Франка, Незалежності18,20. вул.Провулок Тихий 3-14
Камінь-Каширський район
1. ЩТП-277 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-1 09:40-17:00 Церква ХВЄ с.Підріччя Вул Миру, Вул Ветеранів, пров. Гагаріна, Вул Восьмого Березня,вул..Лісна,Вул.Набережна
2. КТП-186 Л-5 09:00-17:00 М.камінь-Каширський пров. Нова Воля, Вул ВасиляКмецинського, Вул Східна, Вул Дачна, Вул Воля
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 10:00-16:00 ______
с. Омельне вул.Шляхова,буд.1-37/непарні/, буд.2-28/непарні/,
вул.Жовтнева,буд.3-30,
вул.Поліська,буд.17-33/непарні/,22,24,28,
вул.Шляхова,буд.30-42/парні/,
3. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-23 9:00-17:00 ТзОВ "Царство Нептуна" - виробниче приміщення
Рак Галина Іванівна - виробниче приміщення с. Кульчин
вул.Космонавтів, 23-49(непарні),
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.Володимира Зарадюка (Кірова), 10-34,
вул.Космонавтів, 24-56(парні),
вул.Садова,буд. 1-40,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 9:00-17:00 Свято-Покровська громада УПЦ - церква с.Мительно
вул. Суворова, буд.1,3-8,10,1
вул. Шкільна,
вул. Підлісна,
вул. Наливайка, буд.2,4,8,10
вул. Наливайка, буд.1-10,12
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
СВК "Надія"
Голобське споживче товариство
С/Р Майдан
Вол.дирекція УДППЗ
с.Майдан
2. ПС 35/10 кВ №16 "Голоби"
(Л.16-01, 16-02, 16-03, 16-05, 16-07, 16-09, 16-14,16-17, 16-20
16-10,16-15, 317-07, 317-03, 317-01) 9:00-17:00 СВК"Вікторія"
Об'єднання "Злагода"
ФО Чашук І.Ю.
ФОП Корнійчук С.А.
СТзОВ"Дружба"
Львівська залізниця
Ковельське МТМО
Ковельське Райво
Церква с.Битень
С/Р Радошин
ФО Ковган Д. Д.
ФОП Бобрик П.В.
"Центр сертиф.та експ. Насіння
Церква с.Погиньки
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
СТзОВ ім. І.Франка
ФОП Максаков В.А.
Церква с.Радошин
ФОП Василюк Я.П.
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ДП"УППУЗ"
Церква с. Нужель
СТзОВ"Дружба"
ФОП Чапко М.В.
С/Р Голоби
ТзОВ "В.Прометей"
СТ "Каскад-Плюс"
ПМП"Квант"
СТзОВ"Лан"
Церква с.М.Порськ
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
Церква с.В.Порськ
С/Р Поповичі
ДП "Західтранс"
ПрАТ "ВОПАС "
ПМП"Квант"
Церква с.Поповичі
ТзОВ "Ніка-Добробут"
СВК"Калина"
Ф.О. Степанюк Л.С.
ФОП Дангол Л.А.
ФОП Глущук Л.М.
ФОП Носик Н.П.
ФОП Матвійчук Г.О.
ФОП Митчик В.Д.
ТзОВ "ПСП ОЙЛ"
Райкультвідділ Ков.РДА (кінотеатр)
ФОП Максимов М.М.
Ф.О. Сироватка Т.П.
ТзОВ "Марія" (ресторан «Полісся»)
ФОП Буховець Л,А.
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта" (супермаркет)
ФОП Салмін С.В.
ФОП Ровінська К.Є.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
КП "Наше селище"
Райкультвідділ Ков.РДА (муз школа)
ФОП Байда А.М.
ФОП Воробей Т.П.
Церква с.м.т.Голоби
Філія ДВТП"Волиньфар
ФОП Терещук І.В.
ФОП Семенюк Б.О.
НП ТзОВ"Турія"
МПП "Альфа" (ковбасний цех)
ФОП Мельничук А.В.
ВАТ"Цукровий завод"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ПП "Будагрооснастка"
ТзОВ "К.П.Верес"
ТОВ "Гранд Інвест Лімітед"
ПАТ "Спектр"
Ковельське МТМО
ФОП Семенюк О.О. (магазин «Олімп»)
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Кухар В.С.
ФОП Вегера С.В.
ФГ "Голобська Дарівка"
Ф.О.Ромащук Л.М.
СВК"Вікторія" ПС 35/10 кВ №16 "Голоби"
(Л.16-01, 16-02, 16-03, 16-05, 16-07, 16-09, 16-14, 16-17, 16-20
16-10,16-15, 317-07, 317-03, 317-01)
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Дитсадок №22
вул. Д.Народів 4, 4а
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ ЗТП 99 9:00-17:00 ФОП Богуш Ольга ІванівнаФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій ПавловичОб"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дімТзОВ "Фортуна"Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп мЛюбомль вул1 Травня Пушкінавул.Коновальця буд.6
2. ПЛ 04 кВ КТП 472 9:00-17:00
3. ПЛ 10 кВ Л 58-05 від ЛР 83 9:00-17:00 сСокіл Полапи частково
Любешівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ПС-35 «В. Глуша» до ЛР-61 10:00-17:00 Школа, Пошта, Клуб, ФАП, ПрАТ «Київстар» с. Невір, х. Глинище
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-1-КТП-43 9:00-17:00 кафе Волинь вул.Шухевича 20
ФОП Тимощук
ремонт автомобілів Іжик УЗУ
склад Іваничівське шосе 16 М.Нововолинськ:
вул.Центральна 1-7
с.Будятичі 10,12
в.Садова, 10
2. ПЛ-Л-2-Л-8-ТП-2 9:00-17:00 УТОС Нововолинська 8
ЖКП-1 нововолинська 8 М.Нововолинськ:
вул.Дорогиничівська
вул. Петрова
пров.Новий
вул. Автобусна 14
3. КЛ-Л-1-Л-6-ТП-8 9:00-17:00 М.Нововолинськ:
вул.Нововлинська 51,51А
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-159 9:00-17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин, який вкрав автівку у свого роботодавця, сяде у тюрму
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 вересня
Сьогодні, 19:00
На Донбасі двоє українських бійців підірвалися на мінному полі
Сьогодні, 18:01
Як у Луцьку лицарі зі всієї країни виборювали звання найсильнішого воїна Середньовіччя. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:14