Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».Вимкнень споживачів не заплановано1.Магазин Бондаревич,ФАП, с.Терешківці вул.Молодіжна, Хуторянська, Діброва.2. с.Квасів Вул.Залипа.3. с.Сергіївка Вул.Лісова.4. с.Зелена, Ковельмолоко, Укрпошта, магазин, клуб, Школа, ПАТ Електро, церкаа, ФАП, ТзОВ Зелена. с.Зелена вул.Рузаки, Комачівська, Берестечківська, Дегтярня1. КТП-47 с.Грибовиця 10:00 – 17:00 с.Грибовиця:школа,АТС,дит. садок с.Грибовиця вул.Шкільна 2-47; 48-84.вул.Радянська 1-132. ПЛ-0,4 кВ Л-5 від ЗТП-173 9:30 – 17:00 смт.Іваничі вул.Спортивна, Молодіжна 1-8,11,27, Франка, Незалежності18,20. вул.Провулок Тихий 3-141. ЩТП-277 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-1 09:40-17:00 Церква ХВЄ с.Підріччя Вул Миру, Вул Ветеранів, пров. Гагаріна, Вул Восьмого Березня,вул..Лісна,Вул.Набережна2. КТП-186 Л-5 09:00-17:00 М.камінь-Каширський пров. Нова Воля, Вул ВасиляКмецинського, Вул Східна, Вул Дачна, Вул Воля1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 Ківерцівське МСТ – магазинФОП Верхогляд М.П. - магазин м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 10:00-16:00 ______с. Омельне вул.Шляхова,буд.1-37/непарні/, буд.2-28/непарні/,вул.Жовтнева,буд.3-30,вул.Поліська,буд.17-33/непарні/,22,24,28,вул.Шляхова,буд.30-42/парні/,3. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-23 9:00-17:00 ТзОВ "Царство Нептуна" - виробниче приміщенняРак Галина Іванівна - виробниче приміщення с. Кульчинвул.Космонавтів, 23-49(непарні),вул.5-го Лютого, 1-20,вул.Володимира Зарадюка (Кірова), 10-34,вул.Космонавтів, 24-56(парні),вул.Садова,буд. 1-40,4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 9:00-17:00 Свято-Покровська громада УПЦ - церква с.Мительновул. Суворова, буд.1,3-8,10,1вул. Шкільна,вул. Підлісна,вул. Наливайка, буд.2,4,8,10вул. Наливайка, буд.1-10,121.9:00-17:00Ковельське МТМОКовельське РайвоСВК "Надія"Голобське споживче товариствоС/Р МайданВол.дирекція УДППЗс.Майдан2. ПС 35/10 кВ №16 "Голоби"(Л.16-01, 16-02, 16-03, 16-05, 16-07, 16-09, 16-14,16-17, 16-2016-10,16-15, 317-07, 317-03, 317-01) 9:00-17:00 СВК"Вікторія"Об'єднання "Злагода"ФО Чашук І.Ю.ФОП Корнійчук С.А.СТзОВ"Дружба"Львівська залізницяКовельське МТМОКовельське РайвоЦерква с.БитеньС/Р РадошинФО Ковган Д. Д.ФОП Бобрик П.В."Центр сертиф.та експ. НасінняЦерква с.ПогинькиВол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"СТзОВ ім. І.ФранкаФОП Максаков В.А.Церква с.РадошинФОП Василюк Я.П.Львівська філія ПрАТ"Київстар"ДП"УППУЗ"Церква с. НужельСТзОВ"Дружба"ФОП Чапко М.В.С/Р ГолобиТзОВ "В.Прометей"СТ "Каскад-Плюс"ПМП"Квант"СТзОВ"Лан"Церква с.М.ПорськФОП Орлюк А.О.С/Р ПоповичіЦерква с.В.ПорськС/Р ПоповичіДП "Західтранс"ПрАТ "ВОПАС "ПМП"Квант"Церква с.ПоповичіТзОВ "Ніка-Добробут"СВК"Калина"Ф.О. Степанюк Л.С.ФОП Дангол Л.А.ФОП Глущук Л.М.ФОП Носик Н.П.ФОП Матвійчук Г.О.ФОП Митчик В.Д.ТзОВ "ПСП ОЙЛ"Райкультвідділ Ков.РДА (кінотеатр)ФОП Максимов М.М.Ф.О. Сироватка Т.П.ТзОВ "Марія" (ресторан «Полісся»)ФОП Буховець Л,А.ТзОВ "Торговий Дім "Аванта" (супермаркет)ФОП Салмін С.В.ФОП Ровінська К.Є.ТзОВ "ВКП " Каскад "Вол.обл.управлін ПАТ ОщадбанкКП "Наше селище"Райкультвідділ Ков.РДА (муз школа)ФОП Байда А.М.ФОП Воробей Т.П.Церква с.м.т.ГолобиФілія ДВТП"ВолиньфарФОП Терещук І.В.ФОП Семенюк Б.О.НП ТзОВ"Турія"МПП "Альфа" (ковбасний цех)ФОП Мельничук А.В.ВАТ"Цукровий завод"Ковельське СЛАТ "Тур"ПП "Будагрооснастка"ТзОВ "К.П.Верес"ТОВ "Гранд Інвест Лімітед"ПАТ "Спектр"Ковельське МТМОФОП Семенюк О.О. (магазин «Олімп»)Львівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Кухар В.С.ФОП Вегера С.В.ФГ "Голобська Дарівка"Ф.О.Ромащук Л.М.СВК"Вікторія" ПС 35/10 кВ №16 "Голоби"(Л.16-01, 16-02, 16-03, 16-05, 16-07, 16-09, 16-14, 16-17, 16-2016-10,16-15, 317-07, 317-03, 317-01)Локачинський районВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Дитсадок №22вул. Д.Народів 4, 4аВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ 04кВ ЗТП 99 9:00-17:00 ФОП Богуш Ольга ІванівнаФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій ПавловичОб"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дімТзОВ "Фортуна"Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп мЛюбомль вул1 Травня Пушкінавул.Коновальця буд.62. ПЛ 04 кВ КТП 472 9:00-17:003. ПЛ 10 кВ Л 58-05 від ЛР 83 9:00-17:00 сСокіл Полапи частково№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ПС-35 «В. Глуша» до ЛР-61 10:00-17:00 Школа, Пошта, Клуб, ФАП, ПрАТ «Київстар» с. Невір, х. ГлинищеВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-Л-1-КТП-43 9:00-17:00 кафе Волинь вул.Шухевича 20ФОП Тимощукремонт автомобілів Іжик УЗУсклад Іваничівське шосе 16 М.Нововолинськ:вул.Центральна 1-7с.Будятичі 10,12в.Садова, 102. ПЛ-Л-2-Л-8-ТП-2 9:00-17:00 УТОС Нововолинська 8ЖКП-1 нововолинська 8 М.Нововолинськ:вул.Дорогиничівськавул. Петровапров.Новийвул. Автобусна 143. КЛ-Л-1-Л-6-ТП-8 9:00-17:00 М.Нововолинськ:вул.Нововлинська 51,51АВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.4. ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-159 9:00-17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано