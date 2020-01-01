Синоптик дала прогноз погоди на початок наступного тижня
Сьогодні, 15:01
У більшості областей України 7 вересня переважатиме суха погода.
А от у західних областях – можливий сильний поривчастий вітер.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, похолодає у більшості областей України 8-го вересня, окрім Півдня та Сходу, де ще буде комфортна, практично літня, погода, до +29 градусів.
Як зауважує Наталія Діденко, нічна температура повітря найближчим часом у Карпатах може опускатися до +4+7 градусів.
У Києві понеділок обіцяє бути сухим та навіть спекотним, вдень до +28+30 градусів. Проте вже в ніч на вівторок столицею пройде атмосферний фронт із дощами, який знизить денну температуру повітря до +20+22 градусів.
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А от у західних областях – можливий сильний поривчастий вітер.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, похолодає у більшості областей України 8-го вересня, окрім Півдня та Сходу, де ще буде комфортна, практично літня, погода, до +29 градусів.
Як зауважує Наталія Діденко, нічна температура повітря найближчим часом у Карпатах може опускатися до +4+7 градусів.
У Києві понеділок обіцяє бути сухим та навіть спекотним, вдень до +28+30 градусів. Проте вже в ніч на вівторок столицею пройде атмосферний фронт із дощами, який знизить денну температуру повітря до +20+22 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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