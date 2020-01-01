Синоптик дала прогноз погоди на початок наступного тижня

У більшості областей України 7 вересня переважатиме суха погода.А от у західних областях – можливий сильний поривчастий вітер.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, похолодає у більшості областей України 8-го вересня, окрім Півдня та Сходу, де ще буде комфортна, практично літня, погода, до +29 градусів.Як зауважує Наталія Діденко, нічна температура повітря найближчим часом у Карпатах може опускатися до +4+7 градусів.У Києві понеділок обіцяє бути сухим та навіть спекотним, вдень до +28+30 градусів. Проте вже в ніч на вівторок столицею пройде атмосферний фронт із дощами, який знизить денну температуру повітря до +20+22 градусів.