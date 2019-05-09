На Волині виставили на продаж частину адмінбудівлі





Організовує аукціон Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, - пише видання



Цінові пропозиції приймають до 14 вересня, відбудеться аукціон 15 вересня.



«Об’єктом є третій поверх будівлі побудованої у 1989 році. Фундамент будівлі бутобетонний, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля рулонна, підлога – дошка та плитка. З інженерного обладнання в адміністративній будівлі наявні водопровід, каналізація, електроенергія, опалення централізоване», – йдеться в описі лоту.



Початкова ціна продажу адмінбудівлі загальною площею 367,5 метра квадратного становить 34,04 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третій поверх адмінбудівлі на вулиці Драгоманова, 22 у Ковелі виставили на продаж.Організовує аукціон Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, - пише видання "Волинь online" Цінові пропозиції приймають до 14 вересня, відбудеться аукціон 15 вересня.«Об’єктом є третій поверх будівлі побудованої у 1989 році. Фундамент будівлі бутобетонний, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля рулонна, підлога – дошка та плитка. З інженерного обладнання в адміністративній будівлі наявні водопровід, каналізація, електроенергія, опалення централізоване», – йдеться в описі лоту.Початкова ціна продажу адмінбудівлі загальною площею 367,5 метра квадратного становить 34,04 тисячі гривень.

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