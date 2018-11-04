Волинь отримає на проведення місцевих виборів понад 65 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:13
Центральна виборча комісія затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для підготовки та проведення виборів, які відбудуться 25 жовтня. Згідно з рішенням комісії, Волинь загалом отримає 65,2 мільйона гривень.
Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні 4 вересня, - пише Сила правди.
Загалом субвенція місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів складає більше 1,908 млрд грн. З них Волинь отримає понад 65 млн грн.
«Також затверджено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення зазначених місцевих виборів на загальну суму 3 млн 657 тис. гривень», – йдеться в повідомленні.
Волинській області на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів передбачили 110 тисяч гривень.
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Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні 4 вересня, - пише Сила правди.
Загалом субвенція місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів складає більше 1,908 млрд грн. З них Волинь отримає понад 65 млн грн.
«Також затверджено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення зазначених місцевих виборів на загальну суму 3 млн 657 тис. гривень», – йдеться в повідомленні.
Волинській області на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів передбачили 110 тисяч гривень.
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Коментарі 1
Які вибори? Через пару тижнів карантин по всій країні оголосять! Догрались... :(
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