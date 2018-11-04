Волинь отримає на проведення місцевих виборів понад 65 мільйонів гривень





Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні 4 вересня, - пише



Загалом субвенція місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів складає більше 1,908 млрд грн. З них Волинь отримає понад 65 млн грн.



«Також затверджено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення зазначених місцевих виборів на загальну суму 3 млн 657 тис. гривень», – йдеться в повідомленні.



Волинській області на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів передбачили 110 тисяч гривень.

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