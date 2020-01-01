Волинянин розповів, як у саду біля хати вирощує білі гриби





Тож господар розповів, як йому вдалося виростити гриби, - пише видання

Раніше Юрій поштою виписував сухі грибниці білих грибів та лисичок, та жоден з них не виріс у саду. Але якось почув, що житель сусіднього села Височне самостійно вирощує білі гриби, розсіває грибниці в лісі, а потім там їх збирає. Розпитав – і собі спробував. Але вирішив розвести гриби біля хати. І вийшло – вже три роки має у своєму саду власні гриби.



"Перших два роки виросло до десяти грибів – ми їх смажили. На смак трохи схожі на маслюків. Але й у лісових грибів смак різний у березовому, дубовому чи сосновому лісі. У моєму саду вони ростуть під дубами. А цього року очам не повірив, коли нарахував аж 38 грибів!", - говорить Юрій.



Чоловік зазначає, що підливали їх, але не колодязною водою, а дощовою або зі ставка. Виросли гриби у саду саме тоді, коли йшли дощі. Маленькими не зрізував, «годував» до великих, поки шапка не почала змінювати колір. Найбільші з них важили до пів кілограма. Їх усіх пустив на розсаду, тобто розсіяв утворену міцелію-грибницю по всьому подвір’ї. Юрій сподівається, що наступного року вся присадибна ділянка буде у грибах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У саду Юрія Гуліна із Запоківного Ратнівського району ростуть не лише фруктові дерева, а й дуби, під якими красуються білі гриби.Тож господар розповів, як йому вдалося виростити гриби, - пише видання Вісник.

Раніше Юрій поштою виписував сухі грибниці білих грибів та лисичок, та жоден з них не виріс у саду. Але якось почув, що житель сусіднього села Височне самостійно вирощує білі гриби, розсіває грибниці в лісі, а потім там їх збирає. Розпитав – і собі спробував. Але вирішив розвести гриби біля хати. І вийшло – вже три роки має у своєму саду власні гриби."Перших два роки виросло до десяти грибів – ми їх смажили. На смак трохи схожі на маслюків. Але й у лісових грибів смак різний у березовому, дубовому чи сосновому лісі. У моєму саду вони ростуть під дубами. А цього року очам не повірив, коли нарахував аж 38 грибів!", - говорить Юрій.Чоловік зазначає, що підливали їх, але не колодязною водою, а дощовою або зі ставка. Виросли гриби у саду саме тоді, коли йшли дощі. Маленькими не зрізував, «годував» до великих, поки шапка не почала змінювати колір. Найбільші з них важили до пів кілограма. Їх усіх пустив на розсаду, тобто розсіяв утворену міцелію-грибницю по всьому подвір’ї. Юрій сподівається, що наступного року вся присадибна ділянка буде у грибах.

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